Uma mãe perdeu o filho, mas fala todos os dias com ele através do Twitter

Uma mãe perdeu o filho, mas continua a falar com ele todos os dias através do Twitter. Esta mãe chama-se Assunção Fernandes e o filho – que tinha 43 anos quando morreu de cancro –, Pedro Gama. Morreu no dia 25 de março, faz agora três anos. Mas deixou a sua conta aberta e um algoritmo automático que, todos os dias, desde então, publica um emoji. Invariavelmente, o desenho de um teleférico ou de um comboio suspenso.



Assunção fala com ele através daquela página. "Vou contando a nossa vida sem ele e dizer-lhe que o amo", explica. Fê-lo de forma solitária até esta quinta-feira, 10, quando alguém "descobriu" esta sua espécie de diário ao filho que já partiu e muitas pessoas reagiram. "Passaram três anos em quase silêncio total, ontem alguém descobriu e muitas, muitas pessoas mostraram que amam e são solidárias. Obrigada, só o amor nos pode unir", escreveu, em jeito de agradecimento, a uma das (talvez já chegue às centenas) pessoas que têm reagido desde então.



"Mãe coragem", alguém escreveu. Outro: "Obrigada por me inspirar e obrigado por me mostrar que ainda existem pessoas como a senhora".