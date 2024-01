Jovem arrependida de ter dito ser Maddie McCann. 'Queria mesmo saber quem sou'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Julia Wandelt, que em 2023 publicou nas redes sociais que acreditava ser Madeleine McCann, garante estar arrependida pelo que fez. Entrevistada pelo canal britânico BBC, a jovem polaca revelou as suas motivações.







Marc Ricardo Silva

A alegada infância traumática e o facto de sentir que não pertencia à sua família levaram a jovem de 22 anos a iniciar a sua conta nas redes sociais em que afirmava ser a criança desaparecida em 2007 na Praia da Luz, em Portugal."Nunca quis magoar ninguém, incluindo os McCann", disse a polaca. "Queria mesmo saber quem sou."

À BBC, Julia Wandelt contou que em criança, se isolava na escola, e foi abusada sexualmente. Com cerca de 20 anos, começou a fazer terapia e a aperceber-se de que as suas memórias de infância eram irregulares, pois havia certos períodos de tempo que não teria qualquer memória.

Julia Wandelt começou a pensar que estes espaços em branco na sua memória poderiam esconder um segredo, tendo achado que seria adotada. Quando surgiram as suspeitas, começou a pedir aos familiares que a ajudassem a preencher estas lacunas.

"Por exemplo, podes mostrar-me algumas fotografias da infância? Podes mostrar-me as fotografias da tua gravidez?" eram algumas questões que a jovem colocava à sua família. Os familiares ignoraram as suas preocupações e perguntas. Foi aí que Julia Wandelt começou a questionar-se se teria sido raptada.

A jovem começou a pesquisar em sites de pessoas desaparecidas, tendo assim encontrado o caso de Madeleine McCann. Neste mesmo caso, encontrou um esboço dos potenciais suspeitos. Julia Wandelt achou que reconhecia um dos mesmos como o seu agressor.

"Sei como é o meu agressor", contou a jovem. "E sei que é muito, muito parecido com os suspeitos da página da Madeleine McCann."

Julia Wandelt deparou-se então com as parecenças entre ela e Maddie McCann, dado a que ambas têm um coloboma na íris do olho – anomalia que apenas afeta um em cada 10 mil pessoas.

Estas parecenças, juntamente com a suspeita de que não pertenceria à sua família, levaram a polaca a recorrer à autoridades da Polónia e do Reino Unido. "Telefonei-lhes tantas vezes", referiu. "Mas ninguém me tratou com seriedade." Como sentiu que não estava a ser ouvida por ninguém, passou então às redes socais.

Abriu a conta de Instagram em que começou por contar ter sido abusada em criança e que lutava contra a depressão. "Estava a ver o que as pessoas escreviam, o que diziam, se acreditavam em mim ou se me ignoravam", refere a jovem.

Quase imediatamente, Julia Wandelt ganhou mais de um milhão de seguidores no seu Instagram. "Nunca senti que as pessoas que me apoiam ou que me seguem fossem fãs", disse. "Sinto sempre que são apenas pessoas amigas."

No entanto, apesar do apoio, a sua rede social também trouxe várias criticas e ameaças. "Sabia que haveria pessoas que não acreditariam em mim ou que me odiariam, mas não estava à espera de receber ameaças de morte, foi algo que não compreendi. As pessoas sabiam que eu tinha sido abusada e sabiam que eu sofria de depressão", diz Julia Wandelt.

Mesmo com as ameaças, a jovem polaca não deixou de publicar nas suas redes sociais, afirmando que queria apenas saber a verdade sobre ela mesma.

Em março de 2023, a sua história tornou-se conhecida em todo o mundo e Julia Wandelt decidiu fazer um teste de ADN. No entanto, apesar de o caso se ter tornado viral, os pais de Maddie McCann não quiseram fornecer amostras de ADN para serem comparados com os da jovem polaca.

Quando os resultados chegaram, foi revelado que Julia Wandelt era realmente polaca, com alguma herança lituana e romena, não sendo assim possível ser Madeleine McCann.

"Pedi desculpa aos McCanns porque não os conheço pessoalmente", refere a jovem. "Só queria pedir desculpa."

A jovem polaca ainda revela que se pudesse voltar atrás, nunca teria criado o perfil @iammadeleinemccan. Entretanto, a conta foi eliminada. "Nunca teria ido para as redes sociais, isso pode destruir-nos", disse a jovem.

Julia Wandelt termina a sua história com o facto de se sentir em paz com que se passou. "Apercebo-me que sou forte e lutadora e que não sou uma pessoa fraca."