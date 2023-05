Gonçalo Amaral Dias: Buscas no caso Maddie 'estão a seguir informação das videntes'

Passem os anos que passarem continua a ser praticamente impossível falar do caso Maddie McCann sem falar em Gonçalo Amaral Dias. O ex-inspetor da Polícia Judiciária foi, durante três meses, o homem que esteve encarregado da investigação ao desaparecimento da menina inglesa, em 2007, e, depois de ter sido afastado, tornou-se rosto reivindicativo dos trabalhos das autoridades inglesas e alemãs.





Escreveu dois livros sobre o caso, deu dezenas de entrevistas e nunca se submeteu ao silêncio. Dezasseis anos depois, em entrevista à, falou sobre os trabalhos que estão a ser feitos na Barragem do Arade A pergunta deveria ser como é que a polícia alemã está envolvida? Como é que a Policia Judiciária concordou com isso e porquê? Numa simples análise verifico que não existe nenhuma nova investigação, o que está em causa é mais um ato de construção do perfil, de um bode expiatório e uma culpabilização virtual do mesmo seguindo um raciocínio e uma lógica de demonstração de poder. A mensagem a passar para a opinião pública, para os mais incautos e aqueles que nada sabem de investigação criminal e muito menos leram o processo português, é que: as polícias só investiram muito dinheiro, meios materiais humanos, porque existe provas contra o suspeito portanto o suspeito é culpado.Se ali existisse alguma coisa era possível encontrar ossos, porventura cabelos e até parte do pijama da menina desaparecida. Por outro lado, encontrar os restos mortais da criança só seria possível se ela não tivesse sido cremada, como parece ter acontecido.Não sei se a polícia alemã procura alguma coisa. Sei que a intenção é culpabilizar o suspeito.É uma questão técnica, as condições do terreno, do clima e do meio ambiente são sempre condicionantes.Por principio, a Polícia Judiciária não trabalha com videntes ou informação vinda do além, esta era a opinião daquele tempo. Hoje em dia desconheço se a Polícia Judiciária mudou de estratégia. Aliás, parece que as atuais buscas estão a seguir a informação das videntes, porque dizer-se que o suspeito acedia àquela zona não constitui fundamento para este tipo de buscas.Escrevi um livro, Maddie: Basta de Mentiras, onde analiso a investigação alemã e provo essa afirmação. Não se trata de acreditar mas verificar e interpretar factos à luz das boas regras e procedimentos de uma investigação criminal.Quando a polícia britânica começa a considerar Christian Brückner como suspeito, o mesmo vivia em Portugal e por aqui andava em liberdade. A investigação deveria ter-se focado no indivíduo através de técnicas especiais de investigação, nomeadamente, intercetações telefónicas e computadores, vigilâncias pessoais e electrónicas, agentes infiltrados, etc., de modo a avançar na investigação da eventual responsabilidade do suspeito, no desaparecimento e posterior morte da criança.Mas, pasme-se, a polícia alemã tratou de o enfiar numa cadeia alemã, isolando-o do mundo exterior, impossibilitando qualquer tipo de investigação centrada no suspeito.Pouco a pouco os alemães foram construindo o perfil de violador, pedófilo e assassino do suspeito, juntando casos portugueses desse tipo e acusando-o dos mesmos, com o grande momento em que dão a conhecer ao mundo o seu nome e identidade.Em conclusão, não permitiram uma investigação profissional e séria e tornaram este indivíduo num bode expiatório considerando-o suspeito, sem qualquer prova ou indícios.Se não fosse este individuo, a sua relação com o caso de desaparecimento da criança, não existia, e deixavam de estar perante os holofotes mediáticos.A revisão do caso, com base no processo português, tem de ser efectuada. No meu livro, Maddie:Basta de Mentiras, procedo a uma revisão e elaboro um conjunto de diligências de investigação que estão por realizar, nomeadamente a reconstituição dos factos ocorridos na noite de 3 de maio de 2007, data em que se diz, que Madeleine desapareceu, com os pais e todos os acompanhantes de férias. Repare que nestes últimos 16 anos nunca foi solicitada nenhuma entrevista aos amigos, nunca estes apareceram a falar nos jornais ou televisões, nunca se colocaram em condições de se contradizerem, foi sempre o casal a aparecer numa clara estratégica de "esconder" os outros. Por isso, a reconstituição dos factos ainda se justifica.A inação da Polícia Judiciária e do Ministério Público está patente, desde logo, em satisfazer todos os pedidos das outras polícias à luz de uma cooperação internacional, que apenas parece ter um sentido. O grande exemplo é a investigação centrada em Christian Brückner.Quando se tornou uma pessoa de interesse, e quiçá suspeito, o caso não foi entregue à Polícia Judiciária, mas à polícia alemã que não tinha qualquer relação com a investigação do desaparecimento da criança, nem tinha competência para tal. Portugal era e é compete para investigar e não pode delegar essa competência em polícias estrangeiras. Isso é no mínimo inação.O Dr. Luís Neves era diretor da DCCB e atualmente é Diretor Nacional da Polícia Judiciária, é um excelente profissional e tenho por ele uma grande admiração, não gostaria de o ver a dar cobertura ao que se está a passar.Dezasseis anos depois as únicas conclusões válidas da investigação são aquelas que estão contidas no Relatório Intercalar do Sr. Inspetor-Chefe Tavares de Almeida, elaborado em setembro de 2007. Estas nunca foram ultrapassadas por qualquer tipo de investigação entretanto ocorrida e apontam no sentido de a principal responsabilidade do desaparecimento ser de quem era responsável pela guarda da criança.Se terminarem as pressões políticas este caso terá um fim e irão existir respostas.