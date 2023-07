Investigação SÁBADO. Médico acusado de burla

Maria Cândida esteve quatro anos sem dentes e a alimentar-se apenas com líquidos. “Fiquei com 35 kg, tinha 60 kg quando fui para aquela clínica. Parecia uma velhinha, sem dentes”, recorda. Em 2018, o médico-dentista Afonso Correia – que gere as clínicas Dentalmed de Algés, Charneca de Caparica, Benfica e Odivelas – propôs-lhe arrancar vários dentes dos maxilares superior e inferior e em seguida colocar próteses. Maria Cândida explicou que não podia ter implantes devido a uma fratura antiga no maxilar, provocada por um acidente de viação. Mas o médico terá ignorado a informação e colocou quatro preparações para implantes que a deixaram num enorme sofrimento. Até hoje. “Estava a enlouquecer com dores”, recorda. Mas o médico insistia que só tinha colocado “pensos internos” que sairiam com o tempo. Chegou até a sugerir que Cândida consultasse um psiquiatra.