Aos 82 anos, nas escadas do Capitólio, Jane Fonda foi detida de novo. Mas os diferendos com as autoridades não são novos para a atriz de Hollywood, que se tornou ativista ao mesmo tempo que a sua carreira se desenrolava. Aliás, o seu ativismo político originou um documentário da HBO: Jane Fonda in Five Acts.





"Vou usar o meu corpo, que é agora de alguma forma famoso e popular pela série que vou fazer no Distrito de Colúmbia, e vamos fazer uma manifestação todas as sextas-feiras", afirmou Fonda antes da detenção esta sexta-feira. "Vamos incorrer em desobediência civil e vamos ser presos a cada sexta-feira", propôs. Passará 14 semanas na zona a filmar a série Grace e Frankie.





A entrega ao ativismo remonta a 1968, quando Fonda, grávida e a viver em França, se sentiu inspirada pelos movimentos políticos e decidiu lutar contra a guerra do Vietname e pelos direitos civis nos EUA onde nasceu.

O governo de Nixon (1969-74) manteve-a sob vigilância por apoiar os Panteras Negras, com angariações de fundos em sua casa. Também apoiou os povos nativos dos Estados Unidos, mas foi a sua ligação à luta pelo fim da guerra do Vietname que a tornou mais célebre como ativista.

Em 1970, Fonda foi "tramada" por Nixon, segundo relatou no programa televisivo de Stephen Colbert. Foi presa por suspeitas de tráfico de droga quando voltava aos EUA vinda do Canadá, devido aos sacos com vitaminas em pó que transportava. A detenção resultou numa famosa fotografia.

Mugshot de Jane Fonda

Em 1972, durante a guerra do Vietname, Fonda visitou Hanói e deixou-se fotografar sentada numa peça de artilharia antiaérea vietnamita, fazendo parecer que apontava a aviões norte-americanos. Anos mais tarde considerou a ação, que lhe deu o nome de Hanói Jane, um erro.

Em entrevistas na rádio feitas a partir do país, apelou às tropas norte-americanas para que reconsiderassem o seu papel na guerra. "Se vos dissessem a verdade, sobre quem são os vossos alvos, não lutariam, não matariam. Vocês não nasceram e foram criados pelas vossas mães para se tornarem assassinos. Temos que lutar muito, muito para nos mantermos seres humanos", defendeu Fonda.

No fim da década de 70, envolveu-se em filmes como O Regresso dos Heróis, que conta com uma personagem que é veterano do Vietname, e O Síndroma da China, sobre os problemas de segurança criados por uma central nuclear.

Até os seus famosos vídeos de ginástica surgiram para apoiar o ativismo, através da organização que Fonda criou com o então marido Tom Hayden, a Campanha para uma Democracia Económica (CDE). Os vídeos e o livro sobre exercício físico valeram-lhe 17 milhões de dólares (15 milhões de euros) para a organização.

Já em 2016, Fonda ligou-se aos protestos contra um oleoduto em terras de povos nativos norte-americanos. Nos últimos anos tem demonstrado o seu apoio a jovens ativistas. No documentário da HBO, o seu filho Troy Garity aborda a entrega da mãe ao ativismo: "Ela não vai parar. Está numa missão. Esta intenção de fazer o Bem mantém os demónios dela longe."