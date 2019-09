Ativistas ambientais manifestaram-se nos últimos dias contra a inação dos chefes de Estado relativamente à crise climática decretada pelas Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou mesmo que os líderes mundiais que ainda "não é demasiado tarde" para fazer face às alterações climáticas, mas que o tempo se está a esgotar.

E, apesar destes avisos constantes dos últimos anos, a verdade é que não é a primeira vez que o mundo enfrenta previsões eco apocalíptica nos últimos 50 anos. E poucas foram as que se realizaram, desde a nova idade glacial (parece que estamos no extremo oposto, neste momento), às chuvas ácidas que ameaçavam a biodiversidade marítima e até à submersão das Maldivas (em 2018).



O mundo está a enfrentar mudanças climáticas sérias. Dizem a NASA, inúmeras agências científicas e especialistas. Mas estas são algumas das previsões que ficaram aquém e compiladas pela organização conservadora norte-americana Competitive Enterprise Institute



Em 1967, o jornal Salt Lake Tribune anunciava que em 1975 haveria uma crise de fome "irreversível". Naquele ano, Paul Ehrlich, Prémio Nobel da Física, avisava que os EUA não teriam forma de evitar uma crise alimentar. Meios contracetivos obrigatórios, agentes que promovessem a esterilização na comida e na água ou pressionar a Igreja Católica para que sugerisse aos crentes formas de controlo populacional eram algumas das propostas do bacteriologista, citadas pelo jornal. Ehrlich dizia mesmo que apenas em teoria seria possível alimentar-se as "seis ou sete mil milhões" pessoas que viveriam na Terra no ano 2000.





Fome no Salt Lake Tribune Foto: D.R.

O mesmo Ehrlich disse, em 1969, que ainda antes do final da década de 90, toda a população iria "desaparecer numa nuvem de vapor azul em 20 anos". Estas declarações foram citadas pelo jornal The New York Times. Nessa mesma conferência, o bacteriologista explicava que ao ritmo a que as coisas evoluíam, se iria dar uma "explosão causada pelo aumento populacional, as reservas limitadas da comida mundial e a contaminação do mundo pelo homem".

Em 1970, o Boston Globe dava conta que um grupo de cientistas previa uma nova idade do gelo durante o primeiro terço do século XXI. O James P. Lodge Jr. avisava que a poluição da atmosfera ia levar a um obscurecimento do céu e, em consequência, a um arrefecimento da temperatura. Este escurecimento seria provocado pelo aumento da população e o consumo dos recursos humanos. Mas o que justificaria esse obscurecimento? "A necessidade de utilizar água para arrefecer os sistemas de maquinaria", levando à seca rios inteiros nos EUA. Esse vapor de água iria condensar-se em nuvens que tapariam o sol.

Esta teoria de uma idade glaciar foi novamente avançada em 1971 pelo Washington Post em 1971, citando o cientista S. I. Rasool. O representante da NASA afirmava que a poluição causada pelo homem ao queimar combustíveis fósseis poderia levar à criação de uma camada que impedisse a entrada de luz solar e que a temperatura média iria diminuir até aos 6ºC, mas com possibilidade de diminuir até aos 10 ºC em menos de 60 anos.





Idade do gelo no Washington Post Foto: D.R.

Quatro anos depois, a Time questionava-se: "Uma nova idade do Gelo?". O artigo referia a existência de uma seca anormalmente grande em África "que aumentou o número de vítimas da fome", as cheias nos EUA, Paquistão e Japão e uma variação anormal de temperaturas. E o artigo avisava para o perigo de, no futuro, haver uma nova idade do gelo, já que a área do planeta coberta de gelo e neve tinham aumentado 12%.

Outro dos perigos para que avisou o Noblesville Ledger em abril de 1980 era sobre o perigo de as chuvas ácidas matarem a fauna dos lagos. Mas esse mesmo estudo foi desmentido em 1990 por um novo encomendado pelo Congresso e citado pela Associated Press.

Outro dos avisos que surgiu nos jornais na década de 80 referia-se à subida do nível médio das águas. A 26 de setembro de 1988 a Associated Press fazia a seguinte afirmação: "o aumento gradual dos níveis das águas do mar está a ameaçar cobrir totalmente as 1196 pequenas ilhas" das Maldivas em menos de 30 anos. O diretor dos assuntos ambientais das ilhas, Hussein Shihab, afirmava que até 2028, o nível das águas iria subir até aos 30 centímetros, o que seria um grande perigo para ilhas que estavam a pouco mais de um metro do nível do mar. No entanto, o fim das Maldivas poderia estar mais perto devido ao fim das reservas de água potável (em 1992). Nenhum dos cenários se confirmou.