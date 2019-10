O filme Joker, em que Joaquin Phoenix encarna um dos mais célebres vilões de sempre, relata-nos uma origem desconcertante desta personagem e teve repercussões em Portugal: inspirou Batatinha (Trailer oficial), da produtora No Olho da Rua . Desde que este vídeo criado por três amigos - Duarte Henriques, Marcos Bilro (escrita) e Nuno Teixeira (música) - foi publicado no YouTube, somam-se os pedidos de que não fique por aqui.No vídeo, a história de Joker e Batatinha entrelaçam-se – com as devidas diferenças, do Microgaitas ao comando gigante que entregava os desenhos animados às crianças durante o Batatoon. Mas que têm os dois palhaços em comum? "Foram ambos injustiçados", garante Duarte Henriques à. "O Batatinha perdeu o Batatoon, e o Joker não vou contar porque o Marcos está ao pé de mim e ainda não viu o filme." Talvez seja por isso que Marcos Bilro destaca outra parecença: "Sobretudo, o bom gosto no vestir."As filmagens deste trailer duraram quatro dias, seguidos de três dias de edição. Henriques encarna o Batatinha e realizou o vídeo e Bilro deu vida ao Companhia. As outras personagens ficaram a cargo de "colaboradores recorrentes, aquela malta que gosta de cervejas à borla", como Jéssica Barata, Martim Arinto e Pedro Afonso. Na equipa técnica, participaram Joana Neves, Letícia Lima e Marta Henriques.Na rua, "assustámos crianças", relata Henriques. "Houve uma que se riu, mas pode ter sido de nervosismo. Fui confundido na rua umas sete ou oito vezes com o verdadeiro Batatinha." "No Martim Moniz, foram vários os motoristas de tuk-tuk que reconheceram o Batatinha e cumprimentaram. Depois era vê-los a tentar explicar aos passageiros em inglês ‘Batatinha is very famous clown from TV Show’ [O Batatinha é um palhaço muito famoso de um programa televisivo]", recorda Marcos Bilro.A ideia de fazer um vídeo com Batatinha surgiu na reunião semanal, quando os três membros da produtora estavam "a tentar arranjar algo para lançar no Halloween". "O ideal seria termos conseguido lançar isto no dia em que o Joker saiu em Portugal, mas nessa altura ainda estávamos nós a saltar para a mota para ir gravar no Martim Moniz", explica Marcos.E se como no filme, Batatinha, o palhaço da infância de tantos portugueses, partilhasse um lado sombrio da sua história com Joker? "Todos temos os nossos demónios. Mas isso fará de nós más pessoas? Ou fará de nós meros humanos? Fica a pergunta", diz Duarte. Marcos vai mais longe: "Acima de tudo, temos de ver o Batatinha não como um palhaço, mas como um símbolo. O Batatinha representa o desejo de, a vontade de, o querer mais e mais."Para Marcos, o seu filme é "sobre família, e é isso que é tão poderoso". E ficará por aqui? "Sempre vimos o trailer do Batatinha como um sketch isolado. Temos outros projetos em que estamos a trabalhar. E apesar de termos tido uma reação muito positiva não temos planos para uma curta sobre o Batatinha. Se a adesão continuar a aumentar, quem sabe, poderemos repensar. No entanto, às vezes é melhor saber quando parar", afirma Duarte Henriques.