Sara Danius, a antiga presidente do comité que entrega o Nobel da Literatura , morreu de cancro aos 57 anos. Danius liderou a Academia Sueca entre 2015 e 2018. Foi a primeira mulher a fazê-lo e estava à frente da Academia quando o marido de outro membro do comité foi condenado por violação e detido.Jean-Claude Arnault era marido de Katarina Frostenson, membro da Academia. Depois de uma auditoria, concluiu-se que Arnault tinha revelado os nomes de vencedores do Nobel pelo menos sete vezes. A Academia Sueca entrou na maior crise desde a sua criação há 200 anos, quando foi fundada pelo rei Gustavo III.Os problemas levaram a Fundação Nobel, que administra os prémios, a ameaçar o corte de relações com a Academia e a adiar o prémio de 2018.Sara Danius era professora de Literatura na Universidade de Estocolmo. Demitiu-se do ensino em abril de 2018 e abandonou a Academia em fevereiro de 2019. Frostenson também saiu da Academia Sueca.Danius ainda assistiu à entrega de dois prémios Nobel da Literatura esta semana. O de 2018 foi entregue a Olga Tokarczuk e o de 2019, a Peter Handke. A entrega do galardão a Handke gerou polémica, devido ao seu apoio a Milosevic, o antigo presidente da Jugoslávia responsável por vários crimes de guerra e genocídio, durante as guerras dos Balcãs no início dos anos 90.