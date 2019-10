Para quem não conheça a família do primeiro ministro inglês Boris Johnson talvez tenha sido uma surpresa a presença do seu pai, Stanley, na manifestação climática que decorre desde segunda-feira em Londres - e que se insere numa onda global de protestos nas principais cidades mundiais. Ainda mais surpreendente terá sido após Boris Johnson ter criticado os manifestantes, chamando-os de sem abrigo consumidores de drogas.Stanley Johnson, 79 anos e o mesmo cabelo despenteado do filho, é um antigo deputado europeu pelos conservadores (mandato entre 1979 e 1984). Tem ainda currículo no Banco Mundial e na Comissão Europeia.Para o que interessa neste contexto, é autor de vários livros (incluindo romances) sobre o ambiente, uma área de atuação de há décadas. Pertenceu e apoiou várias organizações ambientais e chegou a receber uma distinção da Greepeace em 1984 pelos seus serviços em defesa da causa ambiental.Boris Johnson é um dos quatro filhos do primeiro casamento de Stanley (terá mais dois de um segundo enlace). A sua mensagem aos apoiantes nesta quarta-feira foi que estavam no lado certo da história. Para bom entendedor...