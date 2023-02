Jafar Panahi em greve de fome por protesto por continuar preso

Realizador iraniano conhecido mundialmente por ter realizado filmes premiadas como "The Circle", "Offside", "This is Not a Film", "Taxi" e "No Bears". Supremo anulou a sua sentença, mas continua preso.

Jafar Panahi está em greve de fome como protesto por continuar detido numa prisão em Teerão apesar do Supremo Tribunal do Irão já ter anulado a sua condenação.





O realizador emitiu um comunicado a partir da prisão considerando que o tratamento a que estava a ser sujeito era "ilegal e desumano", pelo que vai parar de comer, beber e tomar medicamentos "até à morte". Uma vez que esta lhe parece a única possibilidade do corpo ser "libertado desta prisão". A mulher e o filho de Jafar Panahi partilharam a declaração de greve de fome nas suas contas de Instagram.Jafar Panahi é conhecido mundialmente por ter realizado filmes premiadas como The Circle, Offside, This is Not a Film, Taxi e No Bears.O iraniano de 62 anos foi preso em julho do ano passado em Teerão após o aumento da repressão por parte dos líderes conservadores do país, quando estava no gabinete do procurador de Teerão para saber novidades sobre o caso da cineasta Mohammad Rasoulov, que tinha sido presa dias antes por ter assinado um apelo contra a violência policial.Em outubro, os advogados de Jafar Panahi conseguiram reverter a sua sentença de seis anos por "propaganda contra o sistema" no mais alto tribunal do Irão. No entanto a mulher e os seus advogados afirmam que os serviços de segurança iranianos estão a forçar a manutenção na prisão.Tanto a prisão de Mohammad Rasoulov como a de Jafar Panahi ocorrem antes do início da onda de protestos que se tem sentido no país desde setembro, depois da morte de Mahsa Amini às mãos da polícia da moralidade. Estes protestos já levaram à morte de pelo menos 500 civis e à prisão de mais de cem membros da indústria cinematográfica iraniana.