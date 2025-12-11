Já são conhecidos detalhes sobre as cerimónias fúnebres de Clara Pinto Correia

Escritora de 65 anos foi encontrada sem vida pela empregada, na sua casa em Estremoz.

A morte de Clara Pinto Correia, anunciada esta terça-feira, 9 de dezembro, deixou o País em estado de choque. A escritora, bióloga e professora universitária, de 65 anos, foi encontrada pela empregada sem vida na sua casa em Estremoz, mas já estaria morta há vários dias.

"Era uma mulher muito divertida, mas amargurada": jornalista Raquel Lito recorda última entrevista com Clara Pinto Correia

Foram agora revelados os detalhes das cerimónias fúnebres. Segundo o 'Observador', o velório terá lugar esta sexta-feira, 12 de dezembro, na Capela do Rato, em Lisboa, onde permanecerá até às 18h00. A missa de corpo presente está marcada para as 11h00.

Quanto ao funeral, será realizado de forma privada, apenas com a presença da família, conforme avançado pelo mesmo meio.