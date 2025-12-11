Sábado – Pense por si

Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Pessoa

Renata Lima Lobo 12:21
A escritora portuguesa, de 79 anos, tornou-se na 7.ª mulher a receber este galardão.

A 39.ª edição do Prémio Pessoa distinguiu, pela primeira vez, uma romancista. Aos 79 anos, Lídia Jorge é a vencedora do galardão e a sétima mulher da história que recebe este prémio.

Instituído em 1987, numa iniciativa conjunta do jornal Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, o Prémio Pessoa destaca todos os anos uma personalidade portuguesa ligada à vida artística, cultural ou científica do país. A última mulher distinguida com o prémio tinha sido a cientista Elvira Fortunato, em 2020, precedida por Maria Manuel Mota (2013), Maria do Carmo Fonseca (2010), Irene Flunser Pimentel (2007); e Menez (1990) e Maria João Pires (1989). Esta quarta-feira, Lidia Jorge juntou-se ao grupo.

Lídia Jorge destaca-se também por ser a primeira romancista a receber o Prémio Pessoa, um dos muitos da sua carreira, marcada pelos temas da mulher e do colonialismo. Estreou-se em 1980 com o romance O Dia dos Prodígios, que tem como pano de fundo uma aldeia algarvia (região de onde é natural) no pós 25 de Abril, e entre as suas obras destacam-se, por exemplo, A Costa dos Murmúrios (1988) e O Vento Assobiando nas Gruas (2002), romances adaptados ao cinema por Margarida Cardoso (em 2004) e Jeanne Waltz (em 2023), respectivamente.

A autora portuguesa recebeu inúmeros prémios ao longo dos anos, nacionais e internacionais, entre os quais o Prémio Jean Monet de Literatura Europeia (2000); o Prémio Correntes d'Escritas (2002); o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (2002 e 2022); o Prémio Internacional de Literatura da Fundação Günter Grass (2006); o Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores (2007); o Prémio Luso-Espanhol de Cultura (2014); ou o o Prémio Vergílio Ferreira (2015).

Só o seu último trabalho, Misericórdia (2022), recebeu distinções como o Prémio Literário Fernando Namora; o Prémio Médicis estrangeiro; o o Prémio Eduardo Lourenço, ou o Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues.

Lídia Jorge é atualmente conselheira de Estado e este ano foi escolhida pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para presidir à Comissão do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Este ano, o júri do Prémio Pessoa foi composto por Francisco Pedro Balsemão (Presidente), Paulo Macedo (Vice-Presidente), Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery, Viriato Soromenho-Marques.

