No seu novo livro, depois de Solucionário (2018), Madalena Villalobos volta com Dicas da Madalena – Imprescindíveis em Qualquer Casa, onde apresenta dicas de limpeza, cozinha, decoração, beleza e bricolage, e até sugestões para o Natal e para as crianças, utilizando apenas produtos e acessórios que se tem, à partida, em casa.

As dicas variam desde de utilizar açúcar e azeite para fazer um esfoliante caseiro a limpar panelas queimadas num instante.

Para todo o progresso que os homens e mulheres já fizeram na igualdade de género, parece haver uma involução proporcional em várias esferas da vida humana. Este livro é mais uma prova disso, ao perpetuar de uma forma pouco inocente o patriarcado e o gender gap no lar, numa das muitas áreas onde o fenómeno persiste.

A autora é sincera e mostra claramente a sua posição imediatamente na segunda linha do seu livro, na introdução: "Este livro é um guia de sobrevivência doméstica para todas as mulheres que, tal como eu, não se sentem 'fadas do lar'. Talvez por isso tenha aprendido a desenvencilhar-me ao longo da vida, acabando por descobrir pequenos truques capazes de me ajudarem no dia a dia, sem perder muito tempo".

As palavras-chaves aqui são "mulheres" e "fadas do lar". Madalena Villalobos demonstra nitidamente quem é o público-alvo do seu livro e quem são as pessoas normalmente encarregues de tomar conta da casa e mantê-la limpa e organizada – as mulheres. Porque só as mulheres se interessam se a habitação está limpa, arrumada, com uma decoração bem-feita. Os homens não. Os homens nem sequer são considerados em Dicas da Madalena – Imprescindíveis em Qualquer Casa.

Para muitos, o trabalho que dá cuidar de uma casa é irritante porque parece uma tarefa interminável: pode-se tirar os pratos da máquina de lavar-loiça, mas pouco depois já estamos a enchê-la com pratos e copos novamente; podemos lavar roupa, mas nunca a teremos toda limpa; ou podemos arrumar brinquedos de crianças, que no dia seguinte serão espalhados novamente. "Poucas tarefas são mais sinuosas como a tortura de Sísifo do que o trabalho doméstico", já tinha escrito Simone de Beauvoir, no The Second Sex, publicado em 1949.





Dicas da Madalena

No entanto, a razão pela qual o trabalho em casa pode ser incomodativo é porque está mal dividido. Para esclarecer, De Beauvoir não se está a referir apenas ao trabalho, mas à divisão do mesmo. Nos lares, é mais provável ser a mulher a fazer a maior parte dos trabalhos domésticos, independentemente de quem ganha mais ou passa mais tempo no trabalho. No Reino Unido, os homens desfrutam de mais cinco horas de lazer do que as mulheres, segundo o Office for National Statistics (ONS), o instituto nacional de estatística britânico. De acordo com a mesma fonte, em 2016, as mulheres no país fizeram mais 60% do trabalho doméstico não pago do que os homens.

O mais saliente é que a divisão do trabalho doméstico não parece seguir a mesma tendência para acabar com o gender gap que subsiste na sociedade: na última metade do século, nos países desenvolvidos, cada vez mais mulheres juntaram-se à força do trabalho, os salários são mais equitativos, as mulheres inscreveram-se nas universidades, os homens passam mais tempo com os seus filhos, e as licenças de maternidade e paternidade aumentaram. Claro que os homens trabalham muito mais em casa do que em 1949, mas, sob a ótica da obra, as mulheres portuguesas ainda estão presas aos costumes do Estado Novo, pertencendo a tarefas como cozinhar, manter a casa limpa e decorada, organizar o Natal e tratar das crianças. Felizmente podem sair à rua sem chaperone.

O problema não é novo: já em 1989, o sociologista norte-americano Arlie Hochschild publicou o livro The Second Shift, focado num problema que afeta os casais modernos – a emergência de casais com dois empregos no final das décadas do século XX que não acompanharam as mudanças de género que decorrem no mercado de trabalho. Ou seja, que não replicaram a ideia de divisão de tarefas no lar, o que leva as mulheres a trabalharem mais um turno, em casa, no trabalho doméstico não pago.

Isto quer dizer que os homens não trabalhem em casa? Não. A tendência é que mais mulheres fazem tarefas domésticas do que homens? Sim.

"Estas dicas práticas são direcionadas a todas as mulheres que não tem tempo para ser 'fadas do lar', mas que se importam com os pormenores, que gostam de ter a casa arranjada e limpa, de fazer presentes personalizados, de organizar uma festa em casa, de se sentir bonitas", escreve a autora, revelando a sua posição de considerar que apenas as mulheres se preocupam com estes aspetos ou que se interessam necessariamente por estes, como se ter as estantes com pó refletisse mal as mulheres.

Já que é um livro de dicas para casa, também podia conter artigos sobre como arranjar torneiras que pingam ou como perceber os quadros elétricos na ótica do utilizador. Madalena Villalobos fica-se pelos truques de beleza, que curiosamente não abrangem os homens. Na beleza, as dicas e os cosméticos são só direcionados para as mulheres. Os homens não têm o direito de se sentirem bonitos, de se arranjarem e mimarem? Nem sequer são considerados?

A autora revela-se assim duplamente discriminatória: não só discrimina as mulheres por achar que elas querem todas saber de truques de beleza, como parte do princípio que os homens não quererão ter esse tipo de conhecimentos.

Madalena Villalobos não deixa, no entanto, de sugerir dicas interessantes para os trabalhos domésticos: as claras de ovos podem disfarçar as olheiras, as pastas de dentes podem ajudar a tapar buracos nas paredes, as caixas de ovos podem servir como sistema de arrumação nas gavetas ou usar uma mola para segurar um prego enquanto se martela.

Porém, as Dicas da Madalena não passam de uma compilação de truques domésticos que podem ser facilmente encontrados na internet e mostra que é fácil escrever um livro com 215 páginas quando os textos são maioritariamente em forma de lista.