A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Foi uma das mais sonantes histórias do Protugal pré-digital, pré-Internet, pré-redes sociais. Uma apresentadora (Felipa Garnel), um diretor de programas da estação líder (Emídio Rangel) e o diretor de um jornal (Rui Teixeira Santos) à pancada numa rua chique de Cascais. Estávamos no Verão de 1996, quando não se falava de outra coisa a não ser o Dantas, um suplemento de mexericos do jornal Semarário. Um dos alvos do Dantas era a SIC, o seu diretor de programas e as figuras do canal.No dia 21 de setembro, o Dantas chamou "Rei do Gado" a Rangel, referência a uma telenovela da altura e à sua fama de mulherengo - o "gado" aqui eram mulheres. O Dantas arranjou vários affairs a Rangel, a começar em Margarida Marante quando esta ainda era casada com Henrique Granadeiro (e este era o braço direito de Balsemão). A Felipa Garnel também. Esse edição foi a gota de água. Encontraram-se todos à noite em Cascais no dia seguinte e daqui resultaram umas célebres - e provavelmente únicas - bofetadas da vida pública portuguesa. Curiosamente, aquele verão de 96 tinha consagrado Ruth Marlene com o êxito Só à Estalada