E.L. James, a norte-americana que o mundo conhece como a escritora de Cinquenta Sombras de Grey está de volta aos escaparates com um novo livro: O Senhor, publicado em 2019 pela Lua de Papel, e que traz as habituais catchphrases involuntárias que tanto caracterizam a autora. Deixamos já uma para começar: "é música para a minha pila".

O Senhor é o sexto livro de E.L. James. Ou será o quarto? O total dependerá se se considera o exercício de recontar a mesma história três vezes sob pontos de vista dessemelhantes um trabalho literário.

A história passa-se em Inglaterra com um britânico aristocrata chamado Maxim Trevelyan que cruza caminhos como "uma misteriosa mulher com dote musical e um passado perigoso" com o nome de Alessia Demachi. Estes não poderiam ser mais diferentes: Maxim é um lord com sangue azul, educado, multimilionário e DJ/fotógrafo/modelo/ compositor (toma, Mr. Darcy) e Alessia é uma mulher da Albânia sem estudos que chega ao país e arranja trabalho como mulher-a-dias, naquela que é finalmente uma demonstração da realidade por parte da autora que, nos livros passados, fez a personagem de Anastasia Steele conseguir um emprego mal acaba a faculdade, por mais irrealista que tal seja.

Curiosamente, para aproximar ainda mais os livros anteriores com O Senhor, o apelido de Maxim é igual ao nome de solteira da mãe adotiva de Christian Grey, o co-protagonista de Cinquenta Sombras de Grey.

Seria de pensar ainda que Daphne du Maurier teria uma certa reivindicação ao nome Maxim, naquela que não será certamente uma associação com a obra Rebecca da autora.

Em mais paralelos entre os livros e as personagens idênticas entre os prévios e o recentemente lançado, a primeira impressão de Maxim sobre Alessia é que esta parece uma criatura tímida, separada por uma parede de riqueza e estatuto social, totalmente "fora do lugar" que aparece na sua vida – muito como o primeiro encontro entre Grey e Anastasia quando ela tropeça na sua sala na Grey Enterprises. A diferença aqui é que Maxim demora três semanas a perceber que tem uma nova mulher-a-dias.

O Senhor de E.L. James

Poder-se-á dizer que neste livro, a autora reforça a ideia de mestre-submissa alcançada na obra Cinquenta Sombras de Grey com uma relação literal entre empregador e funcionária, naquilo que poderá ser um fetiche por parte da autora, que já confessou em entrevistas que os episódios de sexo nos livros são baseados nas suas fantasias sexuais.

Tal como Grey, a única preocupação do mimado e rico Maxim é quem será a sua parceira sexual do dia. "Ela é gira. E disposta. Sim, muito disposta". A riqueza frásica e vocabular é abundante nesta parte. O protagonista é narcisista, arrogante, supérfluo, vaidoso e egoísta e com uma profundidade de personagem que quase lembra Heathclifff de O Monte dos Vendavais de Emily Brontë.

Antes de se dar o encontro entre Maxim e Alessia, ficamos a conhecer a história trágica do primeiro: o seu irmão, Kit, morreu recentemente. Quando se começa a pensar que há uma certa linha trágica e pathos no livro, descobre-se a forma de Maxim lidar com a perda passa por fazer sexo com a esposa do seu irmão, Caroline. Kit tinha morrido há 13 dias quando os dois começaram a envolver-se. "Ela gosta. E eu gosto e é o que eu faço melhor: ter relações sexuais com mulheres atrativas e dispostas durante as poucas horas da madrugada. É a minha atividade recreativa preferida e dá algo para fazer – alguém para fazer (…) A Caroline é uma que geme. A Caroline acabou de perder o seu marido. Merda", lê-se no livro.

Quando Maxim conhece Alessia, volta a notar-se o hiper-realismo literário da autora, com a personagem a apaixonar-se imediatamente pela albanesa. "Quem raio é esta criatura tímida parada no meu hall?", pergunta-se Maxim.

Antes deste encontro, a tímida e virgem Alessia já se tinha dado conta de um Maxim a dormir no seu quarto, "muito nu", de costas "bronzeadas" e uma "elaborada tatuagem" num dos "bíceps".

Antes de os dois sucumbirem à "paixão", ainda temos 50 páginas de Maxim a dormir com todas as mulheres que consegue, com descrições ricas e dolorosamente detalhadas dos encontros sexuais, e com a palavra "queca" a surgir mais vezes do que muitas pessoas já disseram na sua vida (apesar de a autora até apresentar um vocabulário diversificado). Depois de os dois se envolveram, as cenas de sexo aparecem regularmente, como se estivessem predeterminadas por um algoritmo: em seis páginas, apareceram três.

O Senhor é um livro repetitivo e misógino, que repete a mesma fórmula já usada na saga 50 Sombras de Grey. Qualquer profundidade que possa emergir de a hipótese de Kit ter cometido suicídio, de Alessia ter sido traficada por predadores sexuais e de eles estarem à procura dela, é rapidamente contrabalançado pelas cenas de sexo e frases como : "E a minha pila está completamente desperta e dura como um rochedo". E acaba como se já se esperava: com um pedido de casamento.

O novo livro de James pode resumir-se como um jovem errante com responsabilidades familiares de peso e muito dinheiro comete alguns atos questionáveis na vida e encontra a sua redenção na vagina virginal de Alessia. No final, não passa de um livro igual às obras eróticas vendidas nas papelarias ou que vêm nas revistas cor-de-rosa.