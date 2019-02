Dan Mallory terá mentido sobre vários episódios da sua vida, como o seu alegado tumor no cérebro e que os seus pais já tinham morrido, segundo um artigo da The New Yorker.

Uma reportagem da The New Yorker avança que o autor do best-seller A Mulher à Janela, Dan Mallory, inventou ter sofrido de cancro e outras mentiras sobre a sua vida pessoal, num artigo que traça um perfil pouco lisonjeador de um dos sucessos do mercado editorial norte-americano.

A peça, que será publicada no dia 11 de fevereiro, mas que já está disponível no site da revista, acusa Mallory de ter fingido ter um tumor no cérebro para justificar as suas ausências prolongadas na Oxford e aos colegas com quem trabalhava em editoras de Londres e Nova Iorque.

Também são referidas outras mentiras que o autor, de 40 anos, terá contado: Mallory mentiu várias vezes sobre as suas habilitações académicas, informando várias pessoas que tinha um doutoramento, quando afinal tinha um mestrado. Também terá dito numa entrevista de emprego que foi editor da Ballantine Books, quando só tinha trabalhado como assistente na empresa.

A nível pessoal, também contou que os seus pais tinham morrido e que o seu irmão se tinha suicidado. A The New Yorker confirmou que todos estão vivos.

Mallory escreveu A Rapariga à Janela sob o pseudónimo de A. J. Finn. e foi catapultado para a fama quando a sua obra de estreia se tornou um best-seller do The New York Times e a sua identidade foi revelada.

O escritor recusou-se a falar com a revista, mas já divulgou um comunicado a reagir ao artigo. "Em várias ocasiões no passado, inventei, insinuei ou permiti que outras pessoas acreditassem que eu tinha uma doença física em vez de emocional, como o cancro. A minha mãe lutou contra um cancro da mama quando eu era jovem; foi uma experiência da minha adolescência sinónima de dor, pânico. Sinto-me profundamente envergonhado pelas minhas batalhas psicológicas - elas são o meu segredo mais sensível e assustador", escreveu.

Para justificar a série de mentiras, o norte-americano explicou que se devem à bipolaridade que lhe foi diagnosticada um pouco antes de escrever o livro. "Nos últimos dois anos, falei publicamente sobre doenças mentais: a experiência que definiu minha vida e o tema central do meu romance. Durante esses tempos sombrios, e como muitos pacientes com transtorno bipolar II grave, tive depressões esmagadoras, pensamentos delirantes, obsessões mórbidas e problemas de memória", declara.

Mallory justifica-se ainda, argumentando ter tido receio do estigma associado a doenças mentais: "Durante quinze anos, mesmo quando trabalhei com psicoterapeutas, fiquei absolutamente aterrorizado com o que as pessoas pensariam de mim se soubessem - que concluíram que eu estava com defeito de uma forma que eu deveria ser capaz de corrigir ou, pior ainda assim, eles não acreditariam em mim. A dissimulação parecia o caminho mais fácil", adianta.