Manuela Varela é professora da disciplina de Física e Química num colégio de Lisboa. Dá aulas a jovens que frequentam o 3º ciclo e com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos. O seu trabalho pode determinar o percurso de um próximo físico, pode até vir a ensinar um futuro prémio Nobel.

Além da sua condição física – foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica aos 21 anos -, Stephen Hawking tornou-se célebre aquando da publicação do livro Uma Breve História do Tempo [Gradiva], em 1988. A obra tornou-se numa das de maior sucesso de sempre, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. "O seu impacto foi muito grande na comunidade científica mas, e sobretudo, fora dela", considera a professora Manuela Varela, explicando que a obra veio preencher uma lacuna: "a explicação da ciência complexa e de teorias fortemente elaboradas, a leigos na matéria, de uma forma simplificada e relativamente acessível a todos". Esta obra contribuiu para disseminar o conhecimento científico e foi responsável por chamar "mais pessoas para estas temáticas de leitura".

Esta obra terá sido especialmente importante quando foi editada, pois o conhecimento científico estava ainda vedado a muitos. Segundo a professora, "Hoje em dia já não existem "leigos totais" em ciência. Há pessoas mais ou menos informadas mas todos sabem algumas coisas, pois os meios de informação são cada vez mais e mais presentes na vida de todos".

Apesar de ser um livro que pode ser lido e apreciado por leigos, a professora Manuela não a aconselharia aos seus alunos. "Em termos de programas do Ministério, estas temáticas [do livro] são abordadas no 7º ano de escolaridade e para estes alunos seria uma obra ainda de difícil leitura, podendo ter o efeito contrário ao pretendido".

Mas se Uma Breve História do Tempo é uma obra demasiado complexa para alunos do ensino básico, há uma outra sugestão de leitura para quem queira aprender mais sobre ciência com um dos grandes mestres dos últimos anos: "Stephen Hawking, em parceria com a sua filha Lucy escreveu dois livros Caça ao Tesouro no Universo [Editorial Presença] e A Chave Secreta para o Universo [Editorial Presença] sobre astrofísica e astronomia, mais dirigidos ao público jovem e que são uma verdadeira delícia de leitura. Estes sim são livros muito bons para entusiasmar adolescentes e jovens nestas matérias, os quais recomendo fortemente aos meus alunos".

A professora de Física e Química reconhece que nem só dos trabalhos científicos se construiu o mito de Stephen Hawking, mas também da sua luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que lhe foi paralisando os músculos gradualmente ao longo de 50 anos. Quando diagnosticado com a doença, aos 21 anos, disseram ao jovem cientista que teria apenas mais um par de anos de vida. Hawking acabou por morrer aos 76 anos, 55 anos depois de ter sido diagnosticado.

"Falo recorrentemente dele nas aulas sobretudo do 7º ano de escolaridade. A minha abordagem muitas vezes não se prende com a sua obra ou teorias mas sim com a resiliência com que enfrentou a sua doença e a forma como a foi tentando contornar ao longo da sua vida que pode dizer-se, foi anormalmente longa para alguém com a sua doença degenerativa. É um exemplo de força e de superação que nunca perco a oportunidade de salientar."

Para a professora Manuela Varela Stephen Hawking deixou um grande legado que pode ser ilustrado através de uma frase deixada por si: "Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança".