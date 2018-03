A sua busca incessante por conhecimento, a capacidade de enfrentar adversidades, a forma como iluminou o caminho científico e um blockbuster dos livros. Estes são alguns dos pontos que Carlos Fiolhais, professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra, destaca na vida de Stephen Hawking, o físico que levou milhões de pessoas a olhar para o céu.

Numa entrevista à SÁBADO, entre-cortada pelas adversidades causadas pela depressão Gisele, Fiolhais lembrou o autor de A Breve História do Tempo que morreu esta quarta-feira e foi um dos grandes divulgadores do conhecimento científico do nosso tempo. E garante que as datas que o unem a Galileu Galilei e a Albert Einstein não passam de coincidências que não têm um sentido místico. Leia o que Fiolhais partilhou com a SÁBADO.

A importância de Stephen Hawking no desenvolvimento do conhecimento científico

"O Stephen Hawking atreveu-se a tentar entrar nos grandes mistérios do mundo: os do início do mundo, o Big Bang, os buracos negros que são (ao fim e ao cabo) o fim de tudo, no sentido em que são o sítio onde acaba o espaço e o tempo.

Ele nunca se dedicou a questões banais, trabalhou sempre sobre as grandes questões do Universo. Ao longo da sua vida ele tornou-se o maior símbolo da nossa capacidade de desvendarmos os mistérios do universo. A capacidade extraordinária de superação que ele tinha tornou-o num mito.

E ele mostrou-nos ainda que, apesar de termos uma vida limitada, o nosso cérebro tem possibilidades extraordinárias e é capaz de enfrentar de frente as grandes questões da humanidade. Temos de nos lembrar que o nosso cérebro é o único elemento que conhecemos que consegue compreender o Universo.

E o Stephen Hawking sempre tentou compreender melhor o desconhecido. E apesar de nunca ter dado respostas completas - a ciência nunca fornece respostas completas - ele ajudou a levar a luz mais longe, levar a descoberta mais longe.

O trabalho dele permitiu que a ciência subisse mais uns degraus para desvendar mistérios do Universo, mas, acima de tudo, o Stephen Hawking inspirou-nos a todos, a cientistas e não-cientistas, a viver a nossa vida, mais não seja para continuarmos a conhecer o que está lá fora, porque viver é também conhecer, penetrar o mistério.

Devemos sempre colocar interrogações, tentar responder ao que nos inquieta, mesmo que a nossa resposta possa ser curta. É essa procura de respostas que o Stephen Hawking representa."





Carlos Fiolhais Foto: Cofina

O livro que se tornou um blockbuster

"A Breve História do Tempo é um livro extraordinário porque é o livro mais vendido de sempre, sobre ciência. Claro que não compete com a Bíblia, que é o mais vendido de sempre, mas o livro do Stephen Hawking vendeu em todo o mundo, em dezenas de traduções, 25 milhões de cópias. Não há nenhum livro de ciência que tenha chegado sequer perto disso. A Origem das Espécies do Darwin também vendeu bem, mas ficou muito longe desse número.

Para este sucesso contribuiu também o facto de o Stephen Hawking ter sido imensamente conhecido em parte pelas suas descobertas e avanços, mas também pelas suas limitações físicas como a cadeira de rodas ou aquela voz artificial. Mas o que é certo é que o livro – que apesar de ser simplificado não é nada de fácil – acabou por chegar a muita gente.

E para essa divulgação contou muito o tema que aborda: de onde é que vem o mundo? Esta é uma pergunta que muita gente faz e é isso, de onde veio o mundo, que ele procura contar, embora não seja nada fácil.

Esta obra ajudou a abrir a ciência e, ainda que possa não ser sobejamente lido, é uma resposta que temos, ali na estante, nas bibliotecas, ao nosso alcance e que serve para nos inquietarmos e partilharmos as grandes questões que os cientistas também colocam. O Stephen Hawking conseguiu inquietar-nos com o seu trabalho."

Stephen Hawking, um sucessor digno de Newton?

"O Carl Sagan talvez tenha exagerado um bocadinho, mas quando ele escreve o prefácio desse livro - e ele não tinha por hábito escrever prefácios -, considerou o Hawking como um companheiro da ciência e um grande companheiro na comunicação e divulgação de ciência. Talvez estes dois [Sagan e Hawking] sejam mesmo os maiores nomes da comunicação da ciência do século XX. E quando o Carl Sagan liga o Hawking ao Isaac Newton, tem claramente algumas razões para isso.

A verdade é que o Newton é um nome que, do ponto de vista científico, talvez só possa ser igualado pelo Albert Einstein. O Hawking não chegou lá perto, porque o Newton fez toda uma teoria da gravitação, sobre a luz... Muitas das teorias centrais da ciência devemo-las a Newton.

Mas a verdade é que o Hawking ocupou a cátedra da Universidade de Cambridge que foi ocupada pelo Newton durante muitos anos. Portanto foi um sucessor de Newton no sentido em que ocupou a mesma cátedra de ciência matemática. De algum modo, sentou-se na cadeira do Newton e isso é uma metáfora que mostra que a ciência é transmitida de geração em geração.

Apesar da ciência ser só uma, é acumulativa e transmissível para gerações seguintes. A ciência consegue responder a algumas questões mas cria outras que continuam a necessitar de respostas. A ciência é continuada, ainda não acabou e o fim da ciência não está à vista.

E o Hawking a certa altura perguntou se estaria à vista o fim da ciência. E eu acho que não, que haverá sempre questões porque o nosso universo, além de grande, é cheio de mistérios."

O legado científico e humano deixado pelo cientista

"A grande questão deixada pelo Stephen Hawking é se seria possível ligar a Teoria da Relatividade Geral de Einstein - que é a melhor teoria de gravitação desenvolvida - com a Teoria Quântica, que preside à organização do que é muito pequeno.

A Teoria da Relatividade de Einstein diz respeito ao muito grande. A teoria Quântica diz respeito ao muito pequeno. Mas não nos podemos esquecer que no início, o grande era o pequeno. No Big Bang, o grande era o pequeno. E o Big Bang é uma espécie de laboratório para uma possível teoria unificada. E o que nos resta saber é se haverá uma Teoria de Tudo - para citar o nome do filme biográfico do Stephen Hawking? Haverá uma teoria que concilie estas duas teorias separadas? É esse o grande desafio que procuramos responder. Ele tentou sempre juntar as duas e nunca chegou a uma conclusão. E é esse o legado que ele nos deixou."

A coincidência que não tem qualquer significado místico

"Stephen Hawking partilha, a partir de agora, duas datas com grandes nomes da ciência: uma com Galileu Galilei e a outra com Albert Einstein.

Há um romance que diz que não há coincidências. Mas claro que há! Há um certo número de dias do ano e aconteceu ele nascer no mesmo dia do ano em que morreu Galileu e morrer no dia em que nasceu o Einstein. De facto são coincidências, não passa disso, apesar de ser irónico e esta curiosidade nos poder fazer sorrir pelo facto de ele estar ligado, por datas, a duas figuras importantíssimas da história da ciência."