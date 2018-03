"Os cientistas tornaram-se os portadores da tocha dos Descobrimentos na procura do ser humano pelo conhecimento." A frase pertence a Stephen Hawking, um crente no poder da ciência, e vem inscrita na obra The Grand Design. O professor José Paulo Santos, presidente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), não pode deixar de concordar com a afirmação, assegurando: "Enquanto cientista e professor, a procura e a transmissão do conhecimento são o meu credo".

Esse credo foi altamente disseminado por Hawking através do livro Uma Breve História do Tempo, que vendeu 25 milhões de exemplares em todo o mundo. "Essa obra teve uma enorme importância porque partilhou com o público as grandes questões que têm ocupado os físicos e todos aqueles, das mais diversas áreas, que meditam sobre a existência: De onde veio o Universo? Como e porquê é que começou o Universo? Será que o Universo tem um fim?", refere José Paulo Santos, lembrando ainda que estes temas têm "desde sempre inquietado a Humanidade". E apesar de se movimentar num mundo científico baseado em provas e observações, o cientista acalenta uma esperança: "Certamente alguém, noutro tempo e noutro lugar, voltará a escrever sobre essas interrogações".

O professor José Paulo Santos elogia ainda à SÁBADO ainda a facilidade com que Stephen Hawking, um físico brilhante, partilhava o seu conhecimento de forma acessível e global, ressalvando, no entanto, a "grande probabilidade de alguém igualmente excepcional voltar a repetir o feito". O professor Paulo Limão-Vieira discorda em parte desta opinião. Limão-Vieira considera que Uma Breve História do Tempo é a "prova inegável" de como o autor conseguiu criar uma obra de cariz científico usando "uma linguagem acessível ao público em geral" e que "da forma como como Stephen Hawking interpretou o Universo" não deverá haver outro igual. "Temos de esperar várias décadas para que surja outro cientista do mesmo perfil de Hawking que faça uma interpretação" que obtenha tanto sucesso como a obra do cientista.

Cientificamente, Hawking será lembrado por vários motivos, mas o presidente do Departamento de Física da FCT-UNL acredita que será lembrado principalmente "pelos seus trabalhos sobre os buracos negros" através dos quais conseguiu perceber que a superfície de um buraco negro emitia radiações. "Isto significa que os buracos negros não são completamente negros."

Apesar do seu reconhecido brilhantismo, José Paulo Santos avança uma hipótese para nunca ter sido galardoado com um prémio Nobel: "Apesar de ser considerado um dos físicos mais brilhantes, Stephen Hawking não foi galardoado com o prémio Nobel devido ao facto de o seu trabalho ter sido essencialmente especulativo, e não ter sido comprovado experimentalmente".

Num prefácio feito para a obra Uma Breve História do Tempo, outro dos gigantes da comunicação científica, Carl Sagan escreveu que Hawking era um sucessor digno de Newton, considerado por muitos como o pai da física moderna. Apesar de não subscrever para já a frase, o professor José Paulo Santos não tem dúvidas de que "só o tempo - de que Hawking tanto gostava - poderá dizer qual será o lugar que ocupará na galeria dos físicos notáveis". Já Limão-Vieira considera que não é nada exagerado: "O legado de Newton é inegavelmente muito valioso, mas o de Hawking não lhe fica atrás. Stephen Hawking é certamente digno de tal distinção. Newton e Hawking estavam no sítio certo e no tempo certo em que desenvolveram os seus pensamentos científicos, formularam as suas teorias e explicaram o mundo à sua volta".

Na conclusão de Uma Breve História do Tempo, Hawking explica que o estudo das ondas gravitacionais pode acender algumas luzes sobre o fenómeno "Deus". Os estudos neste campo do conhecimento continuaram nos últimos anos. A ciência está mais perto de uma resposta? "A ciência e a religião estão em dois campos diferentes do pensamento humano. Existem cientistas crentes em Deus e cientistas agnósticos ou ateus. O facto de serem crentes, ou ateus não faz de qualquer deles melhores cientistas. Por outro lado, o fenómeno 'Deus', ou simplesmente Deus, não é igual para todos, pelo que não é óbvio que exista uma única resposta. No entanto, se considerarmos Deus como o conhecimento completo da nossa existência e da existência do Universo, então certamente que os avanços científicos nos aproximam de Deus", explica José Paulo Santos.

No fim, ambos os professores concordaram numa coisa: o extraordinário legado deixado pelo homem que nunca se negou a olhar para cima.

"Um homem excepcional a todos os níveis quer pela sua personalidade, quer pela forma como não se resignou à sua condição física, continuando sempre na procura de algo mais que nos permitisse compreender melhor o universo. A comunidade científica em geral e todos nós ficamos certamente mais pobres com o seu desaparecimento", considera Paulo Limão-Vieira.

"Um exemplo vivo de inteligência superior aliada a resiliência e força de vontade. Não se conformou com o prognóstico dos médicos, que lhe disseram que só teria alguns anos de vida, e "insistiu" continuar vivo. Apesar das dificuldades titânicas impostas pela sua doença, que lhe limitaram progressivamente a sua mobilidade, a sua capacidade de expressão, e de trabalho, conseguiu continuar a fazer boa ciência. Esta mensagem que nos deixa é certamente tão valiosa e poderosa como as suas descobertas científicas", assegura José Paulo Santos.