A enfermeira Patricia Dowdy, que trabalhou com Stephen Hawking durante 15 anos, está a ser ouvida no âmbito de um processo disciplinar por "má conduta séria" nos cuidados de saúde prestados ao cientista.

Segundo o Independent, o processo de inquérito à enfermeira, agora com 61 anos, foi impulsionado pela Nursing and Midwifery Council, a associação que regula o setor no Reino Unido. Começou em fevereiro e vai terminar a 21 de março.

A alegada má conduta da enfermeira, que tinha sido suspensa interinamente como enfermeira em 2016, terá ocorrido em Cambridge – quando era responsável pelos cuidados de saúde de Stephen Hawking.



Stephen Hawking morreu em março de 2018, com 76 anos.