Stephen Hawking: uma breve história

Há três anos dei uma conferência em Oslo na qual estava na plateia um aluno surdo-mudo, a quem o governo norueguês pagava uma tradutora de língua gestual. No comboio para o aeroporto encontrei a tradutora, que se queixou de os estrangeiros em geral acharem aquilo um desperdício de dinheiro. Pelo contrário, é um sinal de civilização.

Quando aterrei em Cambridge em 1989, para obras de mestrado e doutoramento, Stephen Hawking encontrava-se, como se costuma dizer em certos meios, em processo de divórcio. Tinha o mestre um gabinete com porta directa para a sala do chá-das-quatro, porque eram estes os únicos com acesso a cadeiras de rodas naquele vetusto edifício. O gabinete apresentava, portanto, o desagradável inconveniente de exibir publicamente os seus conflitos conjugais, ao rubro nesse Natal. O facto de um dos cônjuges ter de ralhar via sintetizador de voz e correr atrás do outro numa cadeira de rodas eléctrica resultava em cenas surreais. Em que manicómio vim eu cair?, lembro-me de pensar, nesses primeiros meses na Bifolândia.



Para nós, os cosmólogos, Hawking será sempre acima de tudo a pessoa que provou que os buracos negros são afinal quanticamente luminosos. Para os não-cosmólogos Hawking será talvez muito mais uma personagem de telenovela, popularizada num filme recente. Para os físicos amadores ele é antes o autor de Uma Breve História do Tempo, o maior best-seller de divulgação científica de todos os tempos. Pessoalmente acho que ele deveria ser, para todos nós sem excepção, um

exemplo de como a deficiência é para ser valorizada por qualquer sociedade civilizada.



A verdade é que durante muitos anos as instituições que deviam ter cuidado de Hawking não cumpriram a sua quota-parte. A trupe de enfermeiras que o acompanhava não era um luxo, mas uma necessidade logística, que inicialmente ninguém lhe assegurava e ele não podia pagar. À medida que a sua saúde se foi deteriorando quem o rodeava colmatava heroicamente essa lacuna. A certa altura eram os seus alunos de doutoramento que tinham de o pôr na retrete no departamento (até hoje é segredo de estado entre eles a quem cabia o número um e o número dois). Um dia um dos alunos deixou-o lá sentado, foi fazer contas e esqueceu-se dele por várias horas. Mesmo a muitos anos de distância sente-se o imprescindível sentido de humor com que se passaram estas provações.



O que nos faz voltar ao seu livro. Os cientistas têm quase sempre uma atitude esquizofrénica-hipócrita face à divulgação científica. Por um lado é fortemente encorajada, especialmente pelos cientistas-administradores, com o argumento de que

"vivemos dos impostos". Por outro, quem a faz sofre do escárnio e maldizer dos colegas, que a vêem como um acto de auto-promoção e prostituição. O best-seller de Hawking foi a forma declarada que ele encontrou para cobrir as despesas dos cuidados de que precisava. Será prostituição? Ocorre-me um romance checo em que a heroína se vende a camionistas na auto-estrada para comprar uma cadeira de rodas para um amigo. Em quem recai a vergonha?



É muito fácil ridicularizar os efeitos da fama que veio desse livro. Avancemos no tempo e começa o circo mediático e das enfermeiras não-tão- de-gritos mas quebra-matrimónios-também. Aquilo às tantas era uma seita religiosa, infestada de criaturas duvidosas convencidas de que Hawking era Deus e com comportamentos condizentes, de quem gozávamos nos congressos. Havia também os parasitas da imagem de marca. Uma instituição que se proclamara promotora da ciência jovem e alternativa gastava nas suas visitas o equivalente do salário de dez postdocs. São coisas tristes, é incontornável. E no entanto, valeu a pena.



Há três anos dei uma conferência em Oslo na qual estava na plateia um aluno surdo-mudo, a quem o governo norueguês pagava uma tradutora de língua gestual. Nunca tinha sido traduzido para gestos, e recebi perguntas e respondi por esse meio. No comboio para o aeroporto encontrei a tradutora, que se queixou de os estrangeiros em geral acharem aquilo um desperdício de dinheiro. Pelo contrário, é um sinal de civilização. Se vamos começar com lérias dessas, a arte, a ciência, tudo o que não seja comer e sobreviver é um desperdício.



Claramente as coisas não eram vistas assim pelo mundo que acolheu Stephen Hawking. Mas como esta minha experiência em Oslo mostra, talvez algo esteja a mudar no mundo que ele deixou na madrugada da quarta-feira passada. Isto deve-se em não pequena parte a ele próprio. E, quer se queira quer não, ao seu livro.