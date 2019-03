A atriz conhecida por interpretar Daenerys Targaryen esteve à beira da morte no final das filmagens da primeira temporada. "Nem sabia o meu nome."

Emilia Clarke, conhecida por interpretar Daenerys Targaryen em "Guerra dos Tronos", esteve à beira da morte no final das filmagens da primeira temporada da série. Durante uma sessão de treino físico, a atriz sofreu dois aneurismas nos primeiros meses de 2011.



"Eu tentei ignorar a dor e acabar o treino, mas não consegui. Eu disse ao meu personal trainer que precisava de uma pausa. Quase gatinhando, consegui chegar ao balneário. Fui à casa de banho, ajoelhei-me e vomitei violentamente", escreveu Clarke, num emotivo testemunho à revista New Yorker.



Naquele momento sentiu que aquilo não era uma virose ou doença comum. "Eu ouvi a voz de uma mulher, vinda da cabine ao mau lado, a perguntar se eu estava bem. Eu disse que não." O barulho que ouviu de seguida foi a de uma sirene. "Eu ouvia vozes. Diziam que o meu pulso estava fraco. Eu continuava vomitando", acrescentou. Quando chegou ao hospital, os médicos diagnosticaram que Clarke sofrera um aneurisma devido a uma hemorragia subaracnoide, que é o sangramento no espaço do crânio que envolve o cérebro.



"Eu descobri mais tarde que um terço dos pacientes que sofrem esse tipo de hemorragia morrem na hora", escreveu ainda atriz que interpreta "a mãe dos dragões". "Para os pacientes que sobrevivem, tratamento urgente é necessário, e há muitas chances de um segundo aneurisma acontecer", acrescentou. A atriz passou a noite no Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia, em Londres. Aquela não seria a primeira cirurgia. "Durante três horas, os médicos tentaram consertar o meu cérebro. Não seria a minha última, nem a minha pior cirurgia. Eu tinha apenas 24 anos."



Sentiu "uma dor insuportável" quando acordou da primeira cirurgia - e até se chegou a esquecer do nome. "Ao invés disso, [quando me perguntavam o nome], as palavras que saiam da minha boca não faziam sentido e eu entrava em pânico", lamentou. Uma semana depois, melhorou, mas os médicos frisaram que ainda havia outro aneurisma a resolver que estava localizado noutro lado do cérebro. Esse aneurisma voltou a duplicar de tamanho em 2013. Era necessária uma nova cirurgia, mais simples e rápida. Ainda foi necessária uma terceira intervenção.



Clarke diz que já está "100% recuperada". "Além do meu trabalho como atriz, dedico-me a ajudar a organização SameYou, que ajuda pessoas a recuperarem de lesões cerebrais", revelou.