Facebook e Instagram preparam-se para 'libertar os mamilos'

A discriminação mamária nas redes sociais está prestes a terminar. A Meta, empresa que detém redes sociais como o Facebook e o Instagram, prepara-se para fazer uma revisão das regras e permitir a partilha de qualquer mamilo adulto nas suas plataformas.







Monashee Alonso/Getty Images

.@instagram removed @TheTaTaTop's page for photos of women wearing bikini tops w/cartoon pics of male nipples https://t.co/UMnOfgCIJp pic.twitter.com/ht7gJHkMUB — Linze Spice (@LinzeRice) May 27, 2017

reagiu com indignação depois de ver um conjunto de fotografias suas, em que surgia com o mamilo exposto, serem eliminadas do Instagram por "violarem a política de nudez da rede social". Já Pedro Almodóvar foi confrontado com várias imagens do cartaz do filme

incluirem um mamilo feminino.







Redes Sociais / Twitter

Se antes os homens já podiam exibir fotografias ou vídeos do peito sem qualquer pudor, agora as mulheres também o poderão fazer, segundo nota o The Guardian. Esta decisão surge depois de mais de duas décadas de contestação e da criação do movimento Free the nipple (em português Libertem os mamilos).Depois de uma reunião que decorreu esta segunda-feira, o conselho de supervisão da Meta - um grupo que não reúne apenas os cargos mais altos da empresa, mas também académicos, políticos e assessores de comunicação -, acabou por considerar que esta política "impedia o direito de liberdade de expressão das mulheres, pessoas transexuais e não binárias".No fundo, reconheceram que as práticas usadas eram "pouco claras" e baseadas numa "visão binária de género" que apenas conseguia aceitar dois tipos de corpos: o feminino e o masculino.Assim, acabaram por votar numa alteração dos "padrões comunitários de nudez e atividade sexual" para adultos, de forma a respeitar "os padrões internacionais de direitos humanos" e a dar resposta a um pedido antigo.Tudo começou depois de há mais de uma década um grupo de mães ter-se reunido à porta da sede do Facebook para dar de mamar aos seus filhos, num protesto claro contra as proibições impostas pela plataforma.O movimento Free the Nipple acabou por se tornar popular em 2013 e acabou por reunir o apoio de milhares de pessoas, entre as quais algumas celebridades como Rihanna, Miley Cyrus e Lena Dunham. A cantora Madonna foi também uma das figuras que Madres Paralelas serem retiradas porAinda assim, a medida pode ter demorado vários anos mas o conselho de supervisão da Meta acabou por ceder e esta segunda-feira disse estar "constantemente interessado em melhorar as políticas de forma a tornar as plataformas mais seguras para todos"."Sabemos que podemos ainda fazer mais para apoiar a comunidade LGBTQ+ e que para isso temos de trabalhar com especialistas e ativistas de forma a melhorarmos os nossos produtos", esclareceram em comunicado.Mas apesar desta resolução, a empresa tem agora 60 dias para responder de forma positiva ou negativa às recomendações. Porém, a Meta já "saudou esta decisão" pelo que se espera que tenha um parecer favorável.A grande questão que se coloca é como é que os algoritmos vão conseguir distinguir os conteúdos permitidos dos ilegais. Se analisarmos casos práticos, uma fotografia de uma mãe a amamentar ou de um adulto em topless é bastante diferente de uma imagem de uma trabalhadora sexual ou de uma criança. No fundo, falamos de uma questão tão simples como a distinção dos conteúdos que podem ou não ser considerados pornográficos, mas que acaba por ser bastante complexa para empresas que funcionam maioritariamente através da Inteligência Artificial.