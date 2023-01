A genética dos nossos ancestrais explica porque somos friorentos

Resistimos menos ao frio desde os hominídeos, revela um novo estudo de duas antropólogas. As evoluções anatómicas eram lentas e a opção do homo sapiens assemelhava-se à dos esquimós: cobriam-se de peles.

Somos friorentos e até dependentes do aquecedor, mais nestes dias de descida de temperaturas. Mas porquê? A explicação está na genética dos nossos ancestrais, de acordo com duas antropólogas da Universidade de Liverpool John Moores, em Liverpool, Reino Unido, Laura Buck e Kyoko Yamaguchi, que acabam de publicar um artigo esta segunda-feira (dia 16) no site australiano de conteúdo académico, The Conversation.