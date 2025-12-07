Ex-primeiro ministro do Canadá e cantora Katie Perry oficializam namoro

Depos de alguns meses de especulação, Katie Perry e Justin Trudeau oficializaram a relação, segundo avança a BBC. A cantora partilhou nas redes sociais uma foto e um vídeo dos dois juntos numa viagem ao Japão, no âmbito da sua 'Lifetimes Tour'.



Justin Trudeau e Katie Perry Instagram/Katie Perry

Embora não tivessem comentado o namoro, a artista e Trudeau têm sido visto juntos nos últimos tempos. O ex-primeiro-ministro do Canadá, de 53 anos, esteve num concerto da cantora no início deste ano e no mês passado foram 'apanhados' de mãos dadas em Paris, no dia em que a cantora completou 41 anos, um momento que foi amplamente divulgado pelo site TMZ.

Katy Perry separou-se no verão do ator Orlando Bloom, com que esteve dez anos e tem uma filha. Já Trudeau, que foi primeiro ministro do Canadá entre 2015 e 2025, esteve casado com Sophie Grégoire durante 18 anos e tem três filhos. Estão separados desde o verão de 2023.