Estes grilos podem ser uma sobremesa de chocolate?

A primeira dentada na sobremesa foi dada a medo. Não por culpa do chef Chakall, mas por receio de trincar logo uma patinha de grilo. Confesso que ainda olhei para o prato na tentativa de desviar a colher do inseto, enquanto rezava por uma malagueta e não logo uma das setes espécies de insetos aprovadas para consumo humano em Portugal. Mas não foi desta vez que encontrei a malagueta. Ao sabor do chocolate, das nozes e dos pinhões, juntou-se algo mais estaladiço, leve e com um travo amargo. Era grilo. Não havia como fugir. Era continuar a mastigar sem esquecer que tinha o autor do prato à minha frente e com uma máquina fotográfica apontada ao meu rosto. Felizmente, os receios dissiparam-se com uma explosão de sabor a chocolate. Aliás, da sobremesa criada por Chakall para a SÁBADO nada restou. Talvez por isso tenha proferido pela primeira vez a frase: "Fiquei com grilo nos dentes." Culpa da gula e da textura crocante, que faz lembrar cereais.



Não é a primeira vez que o chef Chakall cozinha insetos, por isso aceitou logo o nosso desafio. Foi em 1999, quando estava no Zimbabué, que se aventurou a cozinhar minhocas. Depois foi aumentando a lista de experiências:_larvas, gafanhotos, grilos, até escorpiões – o mais difícil, mas saboroso pela textura. "Os insetos não têm um sabor forte, são um ingrediente mais ou menos neutro, logo podes colocar limão ou malagueta ou sal e come-se bem. Esta é uma tendência porque é um alimento que existe em quantidades ilimitadas, tem um nível proteico muito alto e conseguimos substituir produtos que têm um impacto muito maior no ambiente", diz à SÁBADO.



Chakall já tinha cozinhado insetos num evento promovido pela Portugal Insect – Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos, quando ainda não era permitida a comercialização de insetos para alimentação humana no nosso país. Mas tudo mudou no passado dia 29 de junho quando a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) regulamentou a comercialização de insetos, depois da aprovação de regras europeias para novos alimentos. Quer isto dizer que poderá fazer salada com dois tipos de grilos, saltear dois tipos de larvas, dois géneros de gafanhotos e uma espécie de besouro. Mas há regras – não vai comer um bichinho a mexer as patas, nem pode apanhá-lo na rua. Para serem comercializados, os insetos têm de estar mortos (normalmente desidratados) ou então moídos em farinha. O que experimentámos desta vez foram grilos desidratados – que devem ser preservados num local seco e fresco e não no frigorífico, explicou-nos o presidente da Portugal Insect, Rui Nunes.