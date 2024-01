Dependência digital. 'Internet promove isolamento das crianças'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um estudo do ICAD deixa um alerta para a dependência da Internet e redes sociais entre os jovens. Melanie Tavares, do Instituto de Apoio à Criança, aconselha que os pais controlem o uso de ecrãs pelos filhos o mais cedo possível.

A Internet e as redes sociais são um refúgio para os jovens procurarem o alívio da frustração e da ansiedade, revelou o estudo Scroll. Logo existo!: Comportamentos aditivos no uso dos ecrãs. E Melanie Tavares, coordenadora dos setores de humanização dos serviços do atendimento à criança e dos setores da atividade lúdica do Instituto de Apoio à Criança (IAC), deixa outro aviso à SÁBADO: "A Internet está mais acessível às crianças, e aquilo que sentimos é que promove o isolamento."