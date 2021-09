A aldeia das divorciadas

Nesta Aldeia as casas estão separadas por muitos quilómetros – vão de Chaves a Lisboa, do Caramulo ao Rio de Janeiro. Mas todas as quintas-feiras, por volta das 21h30, as distâncias encurtam-se. Marta Moncacha é a arquiteta deste projeto, descrito como “rede de acolhimento para mulheres que lidam com o divórcio”. Não é fácil explicar a quem nunca passou por um divórcio o que se passa ali semanalmente durante cerca de hora e meia. É, aliás, muito fácil imaginar uma série de mulheres a lamentarem, umas a seguir às outras, os seus problemas pessoais. Essa imagem mental pode ser apagada já porque o que há naquele grupo é uma espécie de terapia de grupo.



Desde que as sessões começaram, em abril, todos os meses o número de inscrições aumenta. Começaram com 10, já são 33. A cada semana, Marta Moncacha vai moderando o diálogo para que as novas aldeãs (assim se chamam as participantes) possam apresentar-se e para que haja tempo também para participantes mais antigas poderem intervir. Nem todas querem falar. Há quem precise sobretudo de ouvir. Ou então de ganhar coragem para contar a sua história.



Foi o caso de Catarina. Inscreveu-se em julho mas só na primeira sessão de setembro teve vontade de falar. “Eu traí o meu marido” – foi, provavelmente, a frase que mais lhe custou verbalizar. Depois de explicar o que levou a sua relação de 18 anos àquele ponto, Catarina desabafou: “Não posso queixar-me. As pessoas respondem-me: ‘Então, não foste tu que quiseste isto?’”



A incompreensão é um fator comum a todas as histórias. Quem nunca passou por um divórcio, não sabe o que dizer a quem está no meio desse processo – ou então diz coisas sem tato como “está na altura de seguires em frente”. Há amigos que se perdem pelo caminho mas, para Alice, isso não quer necessariamente dizer que não estejam preocupados ou que já não queiram manter o contacto. “Acho que às vezes não sabem muito bem lidar com isso. A nossa separação é incómoda para os outros, eles próprios também perdem alguma coisa, deixam de ter aquele casal amigo nas suas vidas.”