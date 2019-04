Capa n.º 780

Já ouviu falar em vegans dos dias úteis? Ou em reducitarianismo e carne-sim-mas-só-ao-fim-de-semana? Vai dar ao mesmo. O número de vegans portugueses cresceu quatro vezes em dez anos, mas o consumo de carne quase duplicou nos últimos 30. E há cada vez mais pessoas a optar por soluções mistas.Quem tem razão? Riscar a carne da dieta não é consensual. E para a história da alimentação ficam as faustas e reais mesas com carne, mas também as primeiras recomendações de dieta vegetariana – para estômagos mais sensíveis ou pacientes com problemas de álcool. Nem carne em exagero, nem viver só de hortofrutícolas e cereais: para Thomas Jefferson, terceiro Presidente dos Estados Unidos, a solução foi simples. O autor da Declaração da Independência não o sabia na altura, mas estava a iniciar um movimento: o flexitarianismo. "Encontrou um compromisso entre vegetariano e omnívoro e não teve problemas", lembra José Pedro Lima -Reis, professor, autor e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação.