Um estudo norte-americano concluiu que apesar do açúcar e gorduras em demasia serem prejudicais para a saúde humana, o maior problema é causado pela ausência de comida saudável na dieta.

Dietas não saudáveis são responsáveis por 11 milhões de mortes preveníveis por ano no mundo – um número superior aos casos mortais do tabaco, segundo um estudo norte-americano do Global Burden of Disease pelo Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) em Seattle, nos EUA.

O maior problema, defende o estudo publicado na revista científica de medicina Lancet, não se trata da comida pouco saudável que ingerimos, mas da quantidade de alimentos salutares que não comemos, pelo que é necessária uma mudança global nas políticas que promovem mais vegetais, fruta e frutos secos. Isto não invalida que o açúcar em excesso e gorduras "trans" não sejam nocivos para a dieta humana, mas retira o foco do problema desta parte.

Os investigadores ressaltam que comer e beber melhor pode prevenir uma em cada cinco mortes no mundo. Apesar das dietas variarem de acordo com o tipo de alimentação de cada país, os resultados apontam que ingerir poucas frutas e vegetais e demasiado sódio são responsáveis por metade de todas as mortes no mundo e por dois terços dos anos de incapacidade atribuída a causas de dieta.

Ataques cardíacos e AVC são das principais causas de mortes relacionadas com dietas, seguido de cancro e de diabetes tipo 2. Ao todo, a má alimentação esteve associada a 10,9 milhões de morte no mundo (22% de mortes em adultos em 2017), com a doença cardíaca como principal causa. Quase metade (45%) foram casos de pessoas com idades inferiores a 70 anos.

O tabaco esteve associado com oito milhões de mortes. Pressão arterial elevada ultrapassou o primeiro, estando relacionada com 1,4 milhões de casos.

"Os nossos resultados demonstram que a dieta subótima é responsável por mais mortes do que outros riscos globais, incluindo o tabaco, que urge a necessidade de promover a dieta humana saudável nos países", lê-se no estudo, que examinou 15 nutrientes diferentes – alguns bons para a saúde e outros nem tanto. Os maiores riscos compreendiam o consumo elevado de sal e a pouca ingestão de cereais integrais, fruta, frutos secos e sementes, vegetais e ácidos ricos em ómega-3 derivados do peixe, e ainda o abuso de carnes vermelhas e processadas, bebidas açucaradas, pouco leite e fibra.

Em vez de tentar persuadir os consumidores a cortar no açúcar, gorduras e sal, o que tem sido "o principal objetivo das políticas de dieta nas últimas duas décadas", os cientistas consideram que seria melhor promover mais opções saudáveis. "Geralmente, as pessoas funcionam por substituição [alimentar]: quando aumentam o consumo de algo, diminuem o de outro", explicou o dr.º Ashkan Afshin do IHME, o líder do estudo.

Os países que seguem uma dieta Mediterrânea (como Portugal) consomem mais fruta, vegetais e frutos secos, esclareceu o cientista, destacando o Líbano, Israel e Irão como os países mais desenvolvidos nesta área. "Porém, nenhuma nação tem o consumo ótimo de comida saudável", assegurou.

De facto, Israel tem o menor número de mortes associadas a dieta (89 por 100 mil pessoas), seguida de França, Espanha e Japão. No espetro oposto, fica o Uzbequistão, com 892 mortes por 100 mil pessoas.

"Adotar dietas que deem ênfase a soja, feijões e outras plantas fontes de proteína saudáveis terão importantes benefícios para a saúde humana e do planeta", reforça o professor Walter Willett de Harvard, coautor do estudo.

Contrariamente, Tom Sanders, professor emérito de nutrição e dietética do King’s College London, defende que a análise coloca demasiado realce nas componentes individuais em vez de o fazer na dieta geral. "A obesidade é dos fatores mais arriscados para desenvolver diabetes tipo 2, tal como cancro, e as provas de saúde mostram que esta relação é forte. A primeira doença é causada por comer mais energia alimentar do que é necessário, como açúcar, em vez de componentes dietéticos. A tendência das populações para o sedentarismo é a maior razão que explica o desequilíbrio entre o consumo de energia e gasto da mesma, ajudada pela viabilidade crescente de comida com densidade de alta energia (mais calorias/ gramas), o que torna mais fácil o consumo excessivo.