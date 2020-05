Drive-ins à americana arrancam em força

Está prestes a começar: o município da Batalha será o primeiro a receber projetar cinema para ver dentro do carro, já de 15 a 17 de maio. Segundo uma mensagem nas redes sociais, através de inscrição prévia, vai ser possível assistir, em ecrã gigante, a "filmes premiados e recentes, em seis sessões para crianças e adultos" ao longo dos três dias, "num espaço amplo e com segurança para todos", sintonizando o som no auto-rádio.





Parece coisa do passado, mas o drive-in, inventado pelos americanos em 1933, vai mesmo voltar em força – à semelhança do que está a acontecer um pouco por todo o mundo (já com verificado sucesso na Alemanha e na Lituânia), numa forma de entretenimento que respeita o necessário distanciamento social em tempos de pandemia. Comic Con Portugal anunciou também, sem especificar a localização mas adiantando que será variada, abrangendo diversas regiões do País, que organizará sessões de cinema especiais, num programa virado para grandes êxitos comerciais e antestreias, para assistir dentro do carro.Sob a designação "Drive-In Comic Con Portugal Sessions", o projeto arranca a 1 de junho, assinalando o Dia Mundial da Criança com a projeção, em estreia absoluta, da comédia familiar O Meu Espião, com Dave Bautista no papel principal.Mas não só de cinema viverão os drive-ins nacionais. Luís de Matos estreará a 5 de junho, às 22h, o seu novo "one man show", anunciado como "fortemente interativo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento" onde cabem cerca de uma centena de carros, no recinto do Estúdio 33, na zona centro do País (Parque Empresarial do Camporês, Ansião) – uma área de 10.000 metros quadrados, de onde foi emitida em direto a série "Luís de Matos IMPOSSÍVEL", na RTP1.O espetáculo, intitulado "Luís de Matos Drive-In", será apoiado em moderna tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless: as famílias chegam, sintonizam a frequência rádio indicada, participam e regressam a casa sem nunca saírem das viaturas.Os bilhetes, a €50, já estão à venda, exclusivamente online e o famoso mágico anunciou ainda que o espaço, agora adaptado, está disponível noutras datas, para outros artistas que nele queiram atuar.