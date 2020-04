Na grécia antiga, Sófocles incluiu uma pandemia no seu Rei Édipo – a tragédia era um castigo dos deuses, motivado pela imoralidade do herói que matou o pai e casou com a própria mãe, embora nem o soubesse. Dizem os historiadores que a doença existiu mesmo e que dizimou Atenas, incluindo o seu governante, Péricles, portanto não havia ali premonição, mas puro aproveitamento da realidade para fins artísticos. Talvez o mesmo se possa dizer dos artistas contemporâneos que parecem ter previsto a atual pandemia, guiando-se pelo surgimento de doenças semelhantes no passado. É verdade que ninguém estava preparado para ela, como previu Bill Gates na sua TedTalk de 2015, disponível no YouTube, mas nunca deixou de ser uma possibilidade.Por isso mesmo houve "adivinhações" várias nos últimos anos, umas mais certeiras que outras, a começar pelo filme que Steven Soderbergh realizou em 2011, então mal-amado e hoje recordista nas plataformas de streaming, Contágio. Inspirado pela bem mais discreta pandemia de H1N1 e com ajuda da Organização Mundial de Saúde na escrita do argumento, fala do surto de um vírus chamado MV-1, transmitido dos morcegos, através dos porcos, para os humanos, vindo da China e levado para os Estados Unidos, onde infeta milhões, incubado numa executiva em viagem: Gwyneth Paltrow. Tornada doença global, graças à mobilidade e ao sistema económico, resvala num apocalipse que nivela a sociedade e a torna mais igualitária, atingindo tanto anónimos como gente famosa. Lembra-lhe alguma coisa?Muito antes, em 1995, a coincidir com o segundo surto de ébola no Congo, Wolfgang Petersen criou Outbreak – Fora de Controlo a partir do livro homónimo de Robin Cook e de um ensaio do especialista da The New Yorker em bioterrorismo, Richard Preston, fazendo de Dustin Hoffman um médico a braços com uma pandemia trazida de África, através de um macaco clandestino, que põe uma cidade da Califórnia em quarentena.No mesmo ano, Terry Gilliam assinou 12 Macacos, ficção pós-apocaplítica passada em 2035, com Bruce Willis e Brad Pitt, onde os poucos sobreviventes de um vírus letal se refugiam nos esgotos. Claro que os desenvolvimentos são exagerados e os desfechos demasiado cor-de-rosa. Afinal, trata-se de cinema, onde até o pós-apocalipse de A Estrada, o premiado filme de John Hillcoat baseado no bestseller de Cormac McCarthy, que mostra uma América devastada não se sabe bem porquê, parece perfeitamente verosímil.M. Night Shyamalan também desbravou territórios idênticos no filme de terror de raiz ecologista O Acontecimento, de 2008, com Mark Whalberg. Aí, o apocalipse também é de origem viral – coincidindo com a extinção das abelhas no planeta e assim atribuindo a pandemia a uma reação da natureza à imprudente ganância humana – e impele as pessoas ao suicídio. Depressivo? Sim, mas não tanto como Melancolia, de Lars von Trier, que põe um asteroide a colidir com a Terra, obrigando ao confinamento, para mostrar que o pior apocalipse é o que se passa dentro das nossas cabeças: histórias reais de ansiedade e depressão, fruto das quarentenas atuais, dão-lhe razão.Mas não foi só o cinema que adivinhou o nosso presente. Em A Dança da Morte (que não tem edição nacional, mas está traduzido no Brasil, pronto a encomendar, e que já foi minissérie com o título Vírus Assassino, estreada em Portugal em 1996, além de ter uma nova versão, homónima, também ainda por estrear no nosso País), de 1978, o mestre do terror Stephen King justifica o apocalipse com um vírus de laboratório, uma supergripe altamente contagiosa, que dizima 99% da humanidade, deixando os poucos sobreviventes entregues a si próprios, em luta contra um malévolo Homem Escuro que quer dominar o que resta do mundo.O seu grande rival literário da época, Dean Koontz, respondeu em 1981 com O Olhar Oblíquo do Mal (editado pela Gradiva em 2004): o seu vírus, Wuhan-400, é uma arma biológica levada para a América por um cientista de Wuhan, a cidade chinesa onde começou o surto de Covid-19, e a ação desenrola-se entre o final de 2019 e início de 2020. O intuito era exterminar cidades inteiras, para então as conquistar sem custos. "É uma arma perfeita. Só afeta humanos", lê-se. Porém, o bicho não sobrevive em superfícies exteriores mais que um minuto. Ou seja, a realidade aproxima-se muito desta ficção, mas supera-a: o novo coronavírus sobrevive vários dias.Nada ver, a não ser uma brancura vazia, foi a praga que José Saramago inventou para a humanidade em 1995 no seu Ensaio Sobre a Cegueira, que muitos dizem ter contribuído para lhe darem o Nobel da Literatura em 1998. Também chegou ao cinema, pela mão de Fernando Meirelles, mas a doença é mais metafórica que real: o escritor quis provar que o homem já era cego, incapaz de ver os males do mundo, com o capitalismo à cabeça, antes do terrível flagelo. "É um livro brutal e violento e simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição", explicou o autor à época.Não se pode esquecer, ainda, A Peste que Albert Camus situou na Argélia em 1947. Também com subliminares leituras políticas (que identificam a doença com o fascismo), deixou para a posteridade a ideia de que as pandemias, já descritas na Bíblia, continuariam a ser recorrentes na vida humana, apenas com um ensinamento: a consciência moral, que felizmente o confinamento potencia, desenvolve a solidariedade e o altruísmo, que no fim salvará a humanidade, matando alguns pelo caminho, sem fazer triagem entre bons e maus, nivelando todos, à mercê do surto – como hoje o novo coronavírus volta a demonstrar.Na literatura mais recente há mais cenários pós-apocalípticos – do díptico A Praga Branca (que a Europa-América publicou em Portugal nos anos 1980), do autor do clássico de ficção científica Duna, Frank Herbert, que atribui ao descuido humano uma pandemia viral, à trilogia MaddAddam que Margaret Atwood terminou em 2013 (e ainda não traduzida em Portugal, mas com série em produção, após o sucesso de Handmaid’s Tale), onde o fim do mundo vem da engenharia genética e de uma catástrofe natural a que chamou "inundação seca", e passando por grande parte da obra do polémico Michel Houellebecq, que abordou a falência da civilização tal como a conhecemos em Plataforma, A Possibilidade de uma Ilha ou Submissão, para ilustrar a ideia de que o planeta nos sobreviverá, esvaziado de sentido, com as suas cidades desertas.Claro que toda esta literatura é "filha" de Mary Shelley, a criadora de Frankenstein que em 1826 publicou a biografia imaginária de um fidalgo em O Último Homem, situando-a de 2073 em diante, quando uma praga começa a dizimar gente, salvando-se apenas os ricos, com possibilidades para se confinarem em ambientes protegidos, como palácios.A mesma história inspirou A Peste Escarlate a Jack London, em 1912, mas aqui a doença, que explode em 2013, com toda a selva desbravada, contagia todos, independentemente dos privilégios de classe e recursos financeiros. Salva-se o narrador, um professor de Literatura, que vive isolado durante grande parte do livro, a comer conservas, até encontrar mais sobreviventes.Também as artes plásticas anteciparam este tempo. Em 2003, com Please, Keep Quiet!, a dupla Elmgreen & Dragset levou à Galeria Nacional da Dinamarca um hospital "no lugar errado". Lembra os de campanha, como os montados na Feira de Madrid ou na Portimão Arena.Já Christian Boltanski iniciou em 1990 a série de instalações Suisses Mortes (que o Museu Coleção Berardo já mostrou), em que empilhou caixas com retratos anónimos, em memória das vítimas do Holocausto: cadáveres sem funeral, como os de Wuhan, distribuídos em cinzas às famílias.Entretanto, Lawrence Wright, que ganhou o Pulitzer em 2007 com a história da Al-Qaeda, anunciou para 28 de abril a edição nos EUA de The End of October, sobre um epidemiologista a tentar encontrar a cura para um vírus mortal, antes que destrua a civilização. A ideia nasceu quando Ridley Scott, a pensar num filme, lhe perguntou o que poderia motivar um apocalipse. "Uma catástrofe nuclear ou, mais certamente, uma pandemia", concluiu o autor – e desatou a investigar. O filme não foi feito, mas o livro, escrito antes dos primeiros casos, é – diz – "o relato de uma realidade quase igual à que vivemos".