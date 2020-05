Jazz de Maria João ao vivo no Drive-In Braço de Prata

Terminado o estado de emergência, a Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, estreia amanhã, 13 de maio, uma série de concertos rentabilizando o seu espaço exterior. A primeira a atuar é a cantora de jazz Maria João, com o seu projeto Ogre, em duo com o mestre da eletrónica João Farinha.





Assim, os concertos da Fábrica prosseguem on-line, mas a partir de agora serão projetados simultaneamente nos muros do exterior, em sistema drive-in, com comida e tudo.

Na segurança (e intimidade) dos nossos carros podemos, finalmente, sair de casa para um programa de fim de noite com amigos, ou para um jantar e concerto românticos.



Os lugares são limitados e por isso terão de ser reservados antecipadamente pelo 965 518 068, havendo consumo mínimo, em take away, de €5 por pessoa, de segunda a sábado, das 19h30 às 23h, com os concertos a decorrer das 21h30 às 22h30.