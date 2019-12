Depois de atuar, nos últimos seis meses, em 21 cidades de 14 países, Luís de Matos, o mais premiado mágico português, distinguido três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood, está de volta a Portugal com uma nova versão, ainda mais surpreendente, do espetáculo Impossível Ao Vivo, estreado há um ano no lisboeta Teatro Tivoli BBVA.As sessões em Lisboa, de 12 dezembro a 5 de janeiro (com bilhetes de €12,50 a €24), são de novo no Tivoli, seguindo-se o Convento de São Francisco, Coimbra, de 9 a 12 de janeiro (€17,50 a €22), e o Teatro das Figuras, Faro, de 16 a 19 (€22 e €24), sempre com quatro convidados especiais: o alemão Topas, o mais jovem bicampeão mundial da história da magia, o australiano Raymond Crowe, o sul-coreano An Halim e o inglês James More, sensação da Broadway e do YouTube.