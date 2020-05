NASA está a planear um filme a bordo da Estação Espacial Internacional com o ator norte-americano Tom Cruise , um projeto que terá a colaboração do empreendedor norte-americano e cofundador da empresa aeroespacial SpaceX Elon Musk.

"A NASA [Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço] está entusiasmada por trabalhar com Tom Cruise num filme a bordo da Estação Espacial Internacional. Precisamos de media populares para inspirar uma nova geração de engenheiros e cientistas que tornem os planos ambiciosos da NASA em realidade", escreveu o administrador da agência espacial norte-americana, Jim Bridenstine, sem referir, no entanto, o envolvimento do empresário Elon Musk no projeto.

A notícia foi avançada na segunda-feira pelo jornal norte-americano Deadline, dedicado a notícias relacionadas com a indústria do entretenimento, que dava conta da parceria entre Tom Cruise e o também cofundador da empresa de automóveis Tesla para gravar o primeiro filme de ficção no espaço.

A publicação, consultada pela agência Lusa, também refere que este filme não está integrado na franquia "Missão Impossível", da qual o ator norte-americano é a personagem principal.