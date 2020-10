A pandemia não parou a Festa do Cinema Francês

Aos poucos e poucos tem acontecido um regresso às salas de cinema do País. Com isso também têm ressurgido os festivais, com novas datas (como foi o caso do IndieLisboa), ou nas alturas de sempre, como o Motelx e, agora, a Festa do Cinema Francês. Como tem vindo a tornar-se um hábito, este é um certame que vai decorrer em várias salas pelo País. Está aí a 21.ª edição da Festa do Cinema Francês.O festival começou em Lisboa, decorrendo de até 21 de outubro (no Cinema São Jorge e na Cinemateca), já passou também por Almada e Oeiras, agora está em Coimbra (no Teatro Académico Gil Vicente, até 24 de outubro) e chega, finalmente, ao Porto, a 26 de outubro, com projeções até 4 de novembro, no Teatro Rivoli e no Cinema Trindade.Estas serão oportunidades para ver alguns filmes antes da sua estreia e apanhar outros em exclusivo em sala, caso da segunda longa-metragem de Ruben Alves, Miss. O realizador regressa sete anos depois de A Gaiola Dourada, com uma história sobre um menino que, aos nove anos, decide levar a vida a caminho do seu sonho: tornar-se num dia Miss França. O filme (na foto de abertura deste artigo) estreará nas salas portuguesas em novembro.Manual da Boa Esposa, de Martin Provost, De Gaulle, de Gabriel Le Bomin, O Melhor Ainda Está Para Vir, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, e Play, de Anthony Marciano, são outras das várias antestreias na festa.Haverá também a possibilidade de ver alguns filmes ainda sem distribuição em Portugal, como O Amanhã é Nosso, de Gilles de Maistre, e A Rapariga da Pulseira, de Stéphane Demoustier.Destaque ainda para a retrospetiva que acontecerá na Cinemateca dedicada à atriz e realizadora Delphine Seyrig, com o excelente título Insubmusa, uma lutadora incansável do feminismo e dos direitos das mulheres.Apesar da pandemia, este ano também existirão sessões escolares. As marcações podem ser feitas através do site oficial da Festa , no qual está a restante programação. Os bilhetes estão à venda na Ticketline.