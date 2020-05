O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, dá por garantindo que o festival NOS Alive não se vai realizar este ano, ainda que a organização ainda não tenha tomado nenhuma decisão oficial sobre a realização ou cancelamento do evento.

"Tem de se continuar a programar e a trabalhar, mas naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar. Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o Alive não se vai realizar este ano", afirmou o autarca na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, de terça-feira, segundo notícia avançada pela Rádio Renasecença.



A produtora Everything is New, que organiza o evento, ainda não reagiu às declarações do autarca. O NOS Alive realiza-se no concelho liderado por Isaltino Morais.