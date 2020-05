Bergman, Mizoguchi e Jacques Tati na sala online da Medeia

Terça-feira inaugura um novo conjunto de filmes de culto na sala online da Medeia, parte do ciclo Quarentena Cinéfila, por onde já passaram realizadores como Andrei Tarkovsky, Krzysztof Kieslowski ou Roberto Rossellini.Do meio-dia de terça, 5 à mesma hora de quinta, 7, fica disponível para visualização O Sétimo Selo (1957), clássico sueco de Ingmar Bergman protagonizado pelo recém-falecido Max von Sydow sobre um jogo de xadrez entre um cavaleiro e a Morte numa Suécia tomada pela Peste Negra.De quinta a sábado, é exibido A Rua da Vergonha (1956), sobre as vidas entrelaçadas de cinco prostitutas em Tóquio. É o último filme do histórico realizador japonês Kenji Mizoguchi que, juntamente com Yasujiro Ozu e Akira Kurosawa, é tido como um dos mestres do cinema do país.De sábado, 9, até à mesma hora de terça, 12, é a vez de Há Festa na Aldeia (1949), estreia de Jacques Tati como realizador e a comédia que abrira caminho para o seu trabalho mais célebre, a começar com As Férias do Sr. Hulot, 4 anos depois.Na próxima semana, a quarentena cinéfila prossegue com Lars von Trier, Mike Leigh e Nanni Moretti.