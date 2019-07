A vida dupla dos padres com filhos Celibato obrigatório, sim ou não? Enquanto se discute a polémica religiosa, por causa da paternidade assumida pelo padre Giselo Andrade, a SÁBADO revela-lhe mais casos de párocos com filhos. Alguns tiveram famílias numerosas. - Site , Sábado.





Jorge Duarte Oliveira, cónego e diretor do gabinete de comunicação da diocese do Porto, defendeu o padre junto do Jornal de Notícias: "É uma situação incómoda, desagradável, mas ele não optou pelo aborto, que seria uma situação mais condenável." O padre continuou a celebrar missa, só mudando de paróquia.



O mesmo não acontecerá com Manuel Luís Sousa, o padre de Covas, Sousela e Nespereira (Lousada) que deixará de o ser. Jorge Duarte Oliveira, cónego e diretor do gabinete de comunicação da diocese do Porto, defendeu o padre junto do Jornal de Notícias: "É uma situação incómoda, desagradável, mas ele não optou pelo aborto, que seria uma situação mais condenável." O padre continuou a celebrar missa, só mudando de paróquia.O mesmo não acontecerá com Manuel Luís Sousa, o padre de Covas, Sousela e Nespereira (Lousada) que deixará de o ser. Em junho, foi revelado que era pai de dois meninos.

A diocese do Porto permitiu a um padre, que assumiu a paternidade de um menino hoje com nove anos, continuar a celebrar missa. Mas no mesmo concelho, um padre que revelou ser pai de dois meninos em 13 meses vai abandonar a vida eclesiástica.Os dois casos celebram missa no concelho de Lousada. O padre Felisberto Capela tem à sua responsabilidade as paróquias de Lustosa em Lousada e de Vilarinho em Santo Tirso. Em 2010, aos 34 anos, estava nas paróquias de Boelhe, Cabeça Santa e Peroselo, quando revelou ser pai de um menino. A mãe era uma divorciada com 29 anos, de Penafiel.