Alguns tratam os pais por padrinhos. Todos, mesmo os que são perfilhados, vivem na clandestinidade. Depois de o pároco Giselo Andrade assumir a paternidade em público, colegas revelam como levam uma vida dupla para conciliar os papéis.

O padre foi registado como pai das crianças e ambas têm o seu apelido. Entretanto, continua a celebrar missa em Covas, Sousela e Nespereira - como fazia quando foi pai.



Os paroquianos desconhecem que o padre Manuel é pai. A história é conhecida em Peroselo, freguesia de Penafiel de onde ele é natural.

Manuel de Sousa, um padre de 44 anos, perfilhou duas crianças quando já era pároco de três localidades. As crianças têm mães diferentes: o primeiro filho nasceu em 2014 e o segundo, em 2015. A Diocese do Porto afirmou encontrar-se em diálogo com "o pároco e Roma" ao Jornal de Notícias, mas garante que não aceitará uma vida dupla.