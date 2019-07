Pode ter sido bem paga, mas também terá perdido muito - 2,3 milhões de euros - em papel comercial do BES. Como corre o processo judicial?

Daquilo que sei não está em situação nenhuma. Tenho um advogado, uma ação em tribunal. O que me salvou daquele encontrão violento do BES, em 2014, foi que tudo o que eu tinha era meu. Não tinha empréstimos a pagar ao banco. O que fiz foi mudar o paradigma de vida: fui trabalhar mais. Queria viajar e arranjar tempo para fazer as coisas que gostava. Foi um recomeço.



Mas era muito dinheiro.

Era a minha almofadinha para o futuro. O dinheiro era meu, ganhei-o.



Considera-se uma das lesadas do BES?

Não nessa categoria. Há muitos lesados, estão divididos em muitos grupos. No início, as pessoas reuniam-se mais e falavam numa forma de se ajudarem mutuamente. Depois optei por este caminho mais individual.



O que tem a dizer sobre o ex-Dono Disto Tudo?

Acho extraordinário que Ricardo Salgado continue a passear-se como se nada fosse, por todo o País e estrangeiro. Espero nunca me cruzar com ele; evito até dizer o nome dele porque é uma não pessoa. Não acho que mereça sair impune, mas penso que sairá.



Enquanto investidora, qual é a sua opinião sobre a banca e os grandes devedores?

Sempre ouvi dizer que dever pouco dinheiro é perigoso, dever muito torna as pessoas intocáveis. É o que acontece com determinada gente.



2018 foi o ano mais difícil?

Foi um ano horrível. O que caiu foi a máscara a muita gente à minha volta. Não teve nada a ver com o trabalho, nem com negócios.



Teve crises de ansiedade?

Não sou bem de ansiedade, mais de tristeza, desânimo. Acho que devemos chorar pelas coisas que nos correm mal. Não podemos é lá ficar. Assume-se o problema, chora-se e age-se. Tem de se andar. Vai haver problemas toda a vida. Parece uma banalidade mas não é.



Como está a situação com o ex-funcionário que a acusou de escravizar os empregados?

Perdeu. Porque não tinha razão. O juiz achou que não havia fundamento. Nem quero falar sobre isso, é voltar a levantar uma energia que não quero. Mas foi bom, como é que uma pessoa tão próxima que conheço há tantos anos não é exatamente o que pensava. Há muitas assim à nossa volta. Deve-se é aproveitar as coisas boas que as pessoas têm. As pessoas que nos acrescentam não são as que nos tiram - estou a falar de energia. Somos uma cadeia, estamos de mão dada, como sempre vi a humanidade. Só que há umas que cortam a corrente, outras prolongam-na.



Se acredita no sobrenatural, como explica esse malogrado ano?

Todos temos fases, que às vezes duram anos. Isto não começou o ano passado, foi há dois: quando parti um pé a descer um degrau porque estava a olhar para o telemóvel. Foi quase um sinal para parar e pensar. Fiquei dois meses em casa, com tempo, e criou-se um vazio. Pensei: "O que é que eu nunca fiz? O que preciso de fazer para ir mais ao encontro de mim?" Foi esse caminho que comecei. Aí conheci Tony Robbins, que é o maior coach do mundo. Ele fala sobre a ação, o pensamento positivo. Comecei a vê-lo no YouTube, fui fazer o curso dele de três dias em Nova Iorque. Chama-se Unleash the Power Within [liberte o poder interior]. No ano passado fui a outro de nove dias em Palm Beach, que se chama Date with Destiny [encontro com o destino]. Comecei a meditar como deve ser, desde que tenho tempo.



Como é a sua meditação?

Sou uma meditadora matinal. Levanto-me às 7h30/8h, faço exercício em casa na minha bicicleta durante 15 minutinhos. Depois 20 minutos a meia hora de meditação e vou para o ginásio. A meditação é sentar-me e não pensar em nada. Tentar não pensar em nada, é difícil mas não é punido. O mais normal é o pensamento vaguear, deve-se voltar ao sítio pela respiração.



Voltemos à TV: nos tempos de rainha dos reality shows, dizia-se que ganhava 50 mil euros por mês. Confirma?

Não, que disparate. É impossível, ninguém ganha 50 mil assim.



Manuel Luís Goucha ganha mais?

O Goucha trabalha todos os dias, tem uma data de horas por dia na televisão. E tem um contrato. Eu não tinha, nunca tive contratos com canais de televisão. Dou-me mal com assinaturas [risos]. Vivo lindamente com a incerteza. É na insegurança que está a possibilidade. É no caos é que está a ordem.



Como conheceu Goucha?

Conhecemo-nos desde os 20 e tal anos. Estava com Raul Durão [falecido em 2007] e o Manel lançou um dos seus primeiros livros. Houve uma empatia imediata. Somos parecidos e ficámos amigos.



Como está a vossa amizade?

Partem do pressuposto que a gente se zangou, mas não mudou nada. É uma amizade de anos e anos. Correu o boato de que eu estaria chateada com ele por me suceder nos reality shows, mas é completamente mentira. Na altura, eu tinha a rubrica de A Casamenteira no Você na TV, às quartas-feiras. Estive lá até março do ano passado. Depois fui de férias para o estrangeiro e não voltei. Entretanto, recebi um convite para fazer a plataforma digital A Casamenteira. Assumi-a completamente. Abriu há seis meses.



Mantém contacto com ele?

Telefonei-lhe no fim de semana, quando ele tem mais tempo para conversar. Não falamos da profissão.



Que análise faz da quebra de audiências do Você na TV?

A Cristina é ótima, tem muitas pessoas que gostam dela e o programa dela é bom. A balança caiu para o lado da SIC. Isso faz do Manel um apresentador menos bom? Não, muito menos faz dele um menor amigo. Não é pelas audiências que somos amigos.



Quando regressa à TV?

Gostava de voltar a ter um formato giro. Estou aberta a convites. [Risos]



Como é que o público reage ao seu afastamento dos ecrãs?

As pessoas ralham comigo na rua e em todo o lado. Perguntam-me se quero voltar à televisão. Quero. É importante que fique claro: é um meio de comunicação por excelência.

Porque não propõe um formato? O meu foco nesta altura está nas plataformas digitais, que dão um trabalho louco. Tenho A Casamenteira, que por sua vez tem Facebook e Instagram. Depois o site Like3ZA, o canal do YouTube A Casa da Teresa e o meu Facebook que está ligado ao site.



A Casamenteira não tem vontade de voltar a casar?

Não. Se me apaixonar…



Mas teve um casamento de sonho com o guionista Henrique Dias, em 2004.

Foi em Las Vegas. Dei uma conferência de imprensa porque quando se fala com jornalistas separados, cada um conta a sua versão. Juntando todos não haveria hipótese de dizer aqui disse isto, ao outro aquilo.



Durou quatro anos e a causa terá sido excesso de trabalho. No fundo, está casada com a profissão?

Estive muito tempo. Agora tenho mais consciência, mas isso tem a ver com a idade. O que a idade traz de bom é que o depois - no sentido de adiar - não tem força nenhuma quando comparado com o agora.



E agora quantas horas dedica aos projetos online?

Oito horas diárias, pelo menos. Além de muitos fins de semana, quando decorrem os casamentos e as feiras. Maio é o mês deles, começam em força este mês. Para ter uma noção, em 2018 houve 34 mil em Portugal. Há quintas e hotéis reservados para o efeito em 2021. Mas também há quem compre um vestido de noiva com uma antecedência de dois anos.



Qual foi o casamento mais surpreendente que acompanhou?

Surpreendentes são todos. Mas o mais carinhoso, no sentido de envolvência, foi através de um passatempo da plataforma que consistia em oferecer um casamento pelos fornecedores. São pessoas que mostram os seus serviços e ofereceram um maravilhoso a 27 de abril, ao Nelson e à Ana. A cerimónia foi no Hotel Villa Batalha. Os noivos estavam felicíssimos. No momento de cortarem o bolo, houve fogo de artifício. Todo o prédio estava com cascatas. Dois dias depois foram para Paris, depois para Roma.



A Casamenteira tem quantos fornecedores?

Certa de 700. Espero ter 1.800 quando fizer um ano. Gosto de ir aos casamentos, agora vou criar um passatempo que consiste em invadi-los - quer dizer, fazer um brinde com os noivos e sair. Eles pedem-me para ir, através de mensagens na plataforma ou no meu Instagram.



Quanto pagam os fornecedores de anuidade para estar na sua plataforma?

Depende do acordo que vão fazendo. Podem estar em mais de um distrito e dar uma entrevista em vídeo.



Que história foi aquela de recriar a Ana Malhoa numa foto do seu Instagram?

Foi uma imitação que eu fiz da Ana Malhoa numa festa da TVI, há cerca de dois anos. Gosto da Ana. Havia fotos e o Miguel Dias, meu amigo há 30 anos, sugeriu colocá-la no Instagram e disse: "Vou pôr-te turbinada."



Onde grava os vídeos que divulga no Facebook?

Alguns em minha casa, outros formatos são gravados no estúdio em Carnaxide e no hotel. O Miguel Dias [amigo e ator] diz que sou muito preguiçosa para fazer diretos, e falo sobre o quê? Ele começa a lembrar-me, as pessoas estão a ver. Às vezes estou distraída e de repente entro em direto porque ele agarra no microfone e grava.



Entretanto, deu um curso de comunicação à distância. Como surgiu a oportunidade?

Foi há dois meses. O Ricardo Teixeira é que me desafiou quando fui falar num evento. Ele tem os aparelhómetros todos, faz marketing digital.



Um dos seus alunos favoritos era o youtuber Teodorico. Porquê?

O Teodorico tem um canal no YouTube, porque é fascinado pelos parques temáticos da Disney. Faz as gravações no quarto dele. A luz estava mal. Havia ali coisas que podiam ser melhoradas. Tem imensa imaginação.



O que lhe falta fazer na Net?

Queria melhorar o meu canal de YouTube, fazer um programa. Adoro ir aos sítios, mostrar as coisas de que gosto. Lisboa não é Portugal. O digital ainda é um negócio de cêntimos. Mas para sair de casa gasto 10 euros, pelo menos, em gasolina e portagens. Moro longe. Agarrar numa equipa, minúscula que seja, entre reportagens e alimentação já se gastou imenso dinheiro.



Como se deve comunicar no mundo digital?

Falar pela positiva. O coaching está a dar, enraizado no pensamento positivo. A palavra tem muita força e as pessoas não devem exprimir-se pela negativa. Nós, portugueses, falamos muito com "nuncas" e "nãos" porque temos um lado fadista.



A sua mãe Lídia Ribeiro é fadista.

Sim, mas é muito positiva. Tem um grupo de amigos, juntam-se, cantam. Ela também canta, quando lhe apetece. Ela acha que faz bem à memória - e faz - aprender letras. Sabe os fados da Mariza. Não canta fados antigos. Já eu sou uma nódoa a cantar. Uma das grandes falhas da minha herança genética foi não ter ficado com a voz nem do pai nem da mãe.



Porque é tão supersticiosa?

Os meus pais pertenciam ao meio do espetáculo, que é dado a superstições. Depois criei as minhas âncoras, porque tudo na vida são crenças. Se acreditamos que vai dar certo, há muito mais hipótese de dar. Voltamos outra vez ao coaching: fala-se de Deepak Chopra e eu entrevistei-o no Eterno Feminino há 30 anos. Foi o meu primeiro programa como apresentadora, onde abordei temáticas femininas e histórias de mulheres com grande influência na sociedade.



É femininista?

Claramente sou feminista no sentido em que não gosto do Dia da Mulher. Não há o Dia do Homem. Mas há o Dia da Criança.



Aproximam-se as marchas populares: será madrinha do Alto do Pina. Como estão os ensaios?

Estamos a ensaiar há duas semanas, num pavilhão gimnodesportivo do Alto Pina. Não vamos todos os dias, os marchantes é que vão e às vezes aos sábados. São muito trabalhadores. Eu e o Marco Costa, da Casa dos Segredos, vamos quando há avanços. Quem me convidou foi o Bruno Vidal, coreógrafo e bailarino de muitos programas meus.



Leva algum apontamento vermelho, a sua cor favorita?

Levo sempre roupa vermelha por baixo. O ano passado a minha saia era muito rodada, no YouTube vê-se eu com uns calções vermelhos por baixo. Há quatro anos caí no Altice Arena e não levava roupa vermelha por baixo. Já fui madrinha de uma quantidade de marchas, porque sou fã de Santo António. É o meu Santo, sou lisboeta. Tenho o Santo António virado para a porta da rua, para dar as boas-vindas para a casa.



Quantas figuras de Santo António guarda em casa? Vai um palpite: mais de 50?

Ai tenho. E de vários países, grandes, pequenos, de madeira. Tenho um do Peru, em barro, absolutamente maravilhoso.



Ainda tem a garrafa de vidro que aparecia nas galas do Big Brother?

Guardei-a, porque a história dela envolve uma equipa inteira. Está à entrada de casa, perto das figuras de Nossa Senhora da Conceição. Antes da estreia do primeiro Big Brother, produzi uma espécie de Cantigas da Rua no Algarve. Quem apresentava era o Miguel Gameiro. Antes do programa, íamos jantar ao restaurante do senhor João em Albufeira. Pedi-lhe a garrafa, que estava numa prateleira. Ele respondeu que não, que era a garrafa da sorte. Veio-me à cabeça um argumento: preciso, porque vou estrear um programa. "Já que o senhor não pode dar a garrafa, empreste-ma", disse-lhe. Quando estreou o Big Brother, fomos buscar a garrafa e aquilo correu muito bem.



O que lhe vem à memória quando passa pela Venda do Pinheiro, onde apresentou inúmeros reality shows?

A Venda do Pinheiro para mim é um nome, é terra de ninguém. A gente entra ali e é um mundo de fantasia. Como a casa [do Big Brother] também era um mundo de fantasia.



Vive no Guincho. Foi uma opção deliberada de afastamento do ruído da cidade?

Tenho aquela casa há muitos anos. Tinha uma em Lisboa e passava ali os fins de semana. A pouco e pouco, comecei a ter mais vontade de ir para lá, a habituar-me mais a conduzir. Acordar com os passarinhos pareceu-me mais importante do que acordar perto do escritório. Comecei a construir a minha vida lá.



Quantas vezes é que a sua casa esteve em risco de incêndio?

Oito vezes, talvez nos últimos seis anos. Os bombeiros vão para dentro das casas e têm conseguido salvá-las. O ano passado passou rentinho à minha. Sou grata aos bombeiros, o que não vejo é preocupação com o que vai acontecer. Na minha zona não estão a limpar as matas, passo lá todos os dias. Nada, zero. Ainda não vi limparem uma folha.



Há uma força que a protege?

Toda a gente me diz isso. A serra de Sintra tem uma vista bonita e espaço para construir se não tiver as árvores pelo meio. Suspeito que é fogo posto, mas não há provas. Tenho medo de todos os verões há muitos anos. E tenho medo por Portugal inteiro: acho que está em risco.



O escritório na zona de Alcântara é recente?

Tenho-o há dois anos. Dedica-se à gestão das minhas redes sociais e dá trabalho a muita gente. Agora tem oito pessoas em permanência e às vezes mais. O que fiz na minha vida foi sempre variar. Voltando ao Eterno Feminino: em 1991, sem ter muita consciência do que estava a fazer, estabelecia o meu plano de televisão e de vida. Todas as pessoas têm uma história, era a minha ideia. Na altura não se entrevistavam anónimos. Achava que toda a gente tinha direito a contar a sua história. Toda a minha carreira veio a fazer programas com pessoas. O que fiz na e para a televisão foi sempre trazer formatos diferentes, mais ousados no sentido de não experimentados, e em que as pessoas eram o centro das atenções.



Artigo originalmente publicado na edição 785 da SÁBADO, de 17 de maio de 2019.

Fala sem parar, como é seu hábito. Pede uma Água das Pedras, nada mais, à mesa do restaurante O Mercado, em Alcântara: o mesmo onde marca almoços de trabalho, quando não come de marmita. A segunda vida de Teresa Guilherme passa por ali, pelo bairro lisboeta onde tem escritório a 30 quilómetros de casa, no Guincho. Terminada a era dos reality shows, em que foi aclamada rainha, a apresentadora assume agora a versão online: omnipresente, comunica pelo YouTube, Instagram e Facebook. Mas é na plataforma digital A Casamenteira, aberta há seis meses, que joga grande parte dos trunfos: uma ponte que liga os noivos a 700 fornecedores. Até lá chegar, revela ào caminho das pedras.Claro que tenho. Mas a televisão mudou muito e há dois anos disse que não queria apresentar mais reality shows naquelas condições económicas. Não valia a pena fazer mais do mesmo se não havia novidade. Um programa conhecido do público tinha de ter mais investimento de produção. Ninguém me tratou mal. Pagaram-me sempre bem e tive o privilégio de fazer aquilo de que gosto.