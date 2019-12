D. Manuel Linda, Bispo do Porto, terá bloqueado no Twitter o padre Mário de Oliveira, que atualmente é Presbítero da Igreja do Porto.O bloqueio foi anunciado no Twitter pelo próprio padre, que não dá qualquer justificação para que isto tenha acontecido. "Ao bloquear-me, o Bispo revela que a sua catolicidade-universalidade é a eclesiástica, não a da Humanidade", escreve Mário de Oliveira. "Choro por ele, não por mim."Mário de Oliveira foi o autor de livros como 'Fátima Nunca Mais' ou 'Fátima, S.A.', duas obras onde criticava toda a máquina que está por detrás do Santuário de Fátima.