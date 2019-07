Guilherme Peixoto, o padre DJ

Guilherme Peixoto, que criou este evento com o objetivo de criar uma comunidade nas suas paróquias, chega a juntar milhares de pessoas durante as seis ou oito noites de sexta-feira por ano. "É espetacular: os mais velhos sentam-se nos muretes a conversar, os mais novos juntam-se à volta do DJ e os adultos andam pelo bar. E fico feliz com isso, porque o nosso objetivo era precisamente criar comunidade", explica.



O padre, que chegou à paróquia de Laundos em 2005, reparou na ausência de mulheres em cafés e espaços públicos da freguesia. Esse foi mais um dos motivos que o levou a organizar o evento, decidindo criar um "espaço de convivência que pudesse juntar as famílias e onde as mulheres também pudessem estar".



Treze anos depois, o evento evoluiu e ganhou seguidores no Facebook e Instagram. "Só nestes meses de junho e julho 37 mil pessoas comunicaram connosco a quererem confirmar quando é que começa", diz. Com o dinheiro angariado, Guilherme Peixoto já saldou a dívida que herdou quando chegou a Laundos, restaurou a igreja, criou salas de catequese e agora pretende construir a sede do agrupamento local de escuteiros.

Guilherme Peixoto é padre das paróquias de Amorim e Laundos, na Póvoa do Varzim, e todas as sextas-feiras de verão trabalha à frente de uma mesa de mistura, como DJ, no projeto Ar de Rock "Não há censura", garante ao Público o padre , referindo-se às letras de músicas que abordam temas de sexualidade. "O máximo que posso fazer é tirar o som. Mas não adianta muito porque o pessoal já sabe a letra de cor".