BBC cria uma Meghan Markle agressiva e é acusada de racismo

Uma mulher que gosta de ser o centro das atenções, egoísta, agressiva e com um tom de pele mais escuro do que o real. É assim a caricatura que BBC 2 fez de Meghan Markle, casada há um ano com o príncipe Harry, e que levou a internet indignar-se. O canal britânico é acusado mais uma vez de racismo.

O programa de humor estreou domingo à noite, 23 de junho, e é provocatório logo a começar pelo pelo nome: "Tonight with Vladimir Putin". Trata-se de um talk show apresentado não pelo político russo, mas por um avatar 3D gerado por uma tecnologia que permite a Nathaniel Tapley, um dos guionistas e apresentador do programa, ser substituído por este boneco animado durante a transmissão do programa.

O resultado é um boneco que, em Portugal, poderia ser apelidado de cabeçudo de Torres Vedras, mas não foi esta personagem ficcionada que gerou polémica nas redes sociais britânicas e norte-americanas.

A meio do programa, surge o segmento "Meghan Markle's Royal Sparkle" (O brilho real de Meghan Markle), em que, com recurso à mesma tecnologia, a atriz Gbemisola Ikumelo dá voz à Duquesa de Sussex. A boneca ocupa o palco substituindo Vladimir Putin e responde a perguntas feitas pelo público presente - pessoas verdadeiras e não bonecos 3D.





meghan e harry

O primeiro elemento que saltou à vista dos espetadores foi o tom de pele mais escuro do que o real, o que foi apelidado de racismo por toda a internet. Quando a personagem começa a falar aumentam os motivos de indignação e surge aquele que o jornal Guardian apelidou de segmento "mais afincadamente bizarro do todo o programa" - é dizer muito, atendendo ao título do texto do diário britânico: "Como é que esta comédia parva sequer foi chegou a ser feita?".

Para responder à pergunta "O que é que a irrita?", a boneca dá um exemplo prático. "Por exemplo quando alguém entra no meu quarto e pergunta se pode pedir a minha escova emprestada. Eu digo que não porque é nojento e depois saio do quarto e, quando volto, sei que ela esteve a usar a minha escova porque está coberta daquele cabelo fraquinho que está a ficar cinzento. E depois digo "Sai da merda da minha caravana, Kate, ou eu corto-te", vocifera.

A doce e discreta Duquesa é apresentada como agressiva e espalhafatosa e carrega-se nos rumores de relação conflituosa com Kate Middleton, casada com Príncipe George, - o jornal The Telegraph resume o programa com "Comédia da BBC mostra Meghan Markle como uma ‘trailer trash’ americana que ameaça Kate Middleton como uma faca". A referência à autocaravana é uma alusão aos "trailer trash", um termo depreciativo usado nos Estados Unidos para as pessoas de classes sociais baixas que se veem obrigadas a viver em autocaravanas estacionadas.





Going from veiled racism to open racism: Did the BBC really darken Meghan Markle's skin for a cartoon where she speaks caricatured language and threatens to knife Kate Middleton? Somebody tell me this is fake news. https://t.co/bdDVNgo2z0 via @telegraphnews #bbc #racism — Anne-Marie O'Connor (@theladyingold) 24 de junho de 2019









O Twitter inundou-se de críticas. "Escurecer a pele de Meghan Markle para representá-la como uma trailer trash zangada com uma faca é racista, nojento e desrespeitoso para todos os homens e mulheres negros.", lê-se num tweet. "A BBC é racista e misogina enquanto diz aos seus espetadores que isto é sátira. Não percebo o que fez Meghan Markle para merecer este tratamento odioso. Eu respeitava a BBC e os seus programas, mas agora vou abandonar a BBC", escreve outro utilizador desta rede social. "Não consigo imaginar que alguém ache isto engraçado. Com todo o bullying e crimes de ódio que há, isto não é apropriado".





I didn’t realize @BBC @Telegraph engaged in racism, misogyny while trying to tell viewers it’s satirical. I just don’t understand what #MeghanMarkle has done to cause this hateful treatment? I use to respect the BBC and their programming but I’ll be dropping BBC — cara downey (@cara_downey) 23 de junho de 2019









Ao Telegraph, a BBC mostrou-se confiante na receção do programa pelo público, um dia antes do programa ser transmitido: "os espetadores vão reconhecer claramente esta interpretação como satírica".

Em relação a esta personagem, a atriz que a interpreta disse ao mesmo jornal que a ideia foi criar uma personagem que é o oposto da imagem pública de Meghan Markle. "Se a personagem está zangada num dado momento, estou ok com isso, porque as pessoas negras e pessoas de cor têm o direito a todo o espetro de emoções que a que um ser humano está sujeito. Não vou censurar escolhas e sentimentos legítimos porque alguém vai interpretar-me de maneira errada, a mim como mulher negra. Esse papel pertence aos media, não às mulheres negras", acrescentou a atriz.