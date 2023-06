De problemático a campeão da liberdade. Não perca grátis com a SÁBADO

Quando Winston Churchill se tornou primeiro-ministro do Reino Unido, em plena II Guerra Mundial, tinha já 65 anos e um passado cheio de vitórias e derrotas (políticas e pessoais), a começar pelas dificuldades que viveu na infância (marcada pela distância dos pais aristocratas) e na escola (o “rapaz problemático” sofria de gaguez, era mau aluno e alvo de bullying). Esse carrossel de altos e baixos ajudou-o a tornar-se um líder hábil e resiliente, o bulldog que fumava charutos e empolgava as audiências com os seus discursos, o “campeão da liberdade” (como lhe chamou Eisenhower, Presidente dos EUA) fundamental para que a Europa (e o mundo) vencessem o terror nazi. A vida do Lorde britânico, e as suas ideias e pensamentos, estão no livro Pensar como Churchill, da autoria de Daniel Smith e que sai grátis com a SÁBADO no dia 22.







Churchill foi primeiro-ministro britânico e ainda ministro das Finanças e do Interior gettyimages