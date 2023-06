Elon Musk e Mark Zuckerberg prontos para fazer uma luta numa jaula

Elon Musk, o dono da Tesla e do Twitter, pode vir a defrontar Mark Zuckerberg, que detém o Facebook e Instagram, numa "luta dentro de uma jaula" - ao menos, o convite foi feito e aceite, e também houve uma sugestão de local.







MANDEL NGAN / gettyimages

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Tudo começou quando Elon Musk publicou uma mensagem no Twitter em como estava "pronto para uma luta de jaula" com Mark Zuckerberg, que se seguiu a um comentário de um utilizador sobre um projeto da Meta (empresa-mãe do Facebook e Instagram) para criar uma rede social concorrente do Twitter.Mais tarde, Zuckerberg publicou uma captura de ecrã do tweet de Musk com a legenda "send me location" (manda-me a localização).A última mensagem foi de Elon Musk: o empresário sul-africano propôs o Vegas Octagon como local para a luta. Trata-se de um espaço usado para competições de UFC (Ultimate Fighting Championship), que consiste em combates de artes marciais mistas. Localiza-se em Las Vegas.

"Tenho um movimento fantástico a que chamo 'The Walrus' [que significa "a morsa"], em que me deito em cima do meu adversário e não faço nada", continuou Elon Musk, acrescentando ainda que "quase nunca faço exercício, exceto ao pegar nos meus filhos e atirá-los ao ar".



Já Mark Zuckerberg tem-se dedicado à prática de artes marciais mistas, tendo recentemente vencido torneios de jiu-jitsu.

Esta conversa entre Musk e Zuckerberg tornou-se viral entre os utilizadores do Twitter, que agora debatem quem vencerá a luta e partilham publicações com humor, incluindo cartazes a publicitar a luta.

De acordo com a BBC, no início de junho, a empresa de Mark Zuckerberg mostrou planos sobre uma nova rede social com base em texto, feita para competir com o Twitter. Esta rede social vai permitir aos utilizadores seguir contas que já seguem no Instagram, sendo uma aplicação de partilha de imagens da Meta. A plataforma está neste momento a ser desenvolvida, e pode vir a ser a maior rival do Twitter.