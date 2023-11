Da história às paisagens, pelos Caminhos de Santiago

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com destino a Santiago de Compostela, as peregrinações jacobeias começaram no século IX e tinham como principal objetivo a veneração do túmulo do apóstolo São Tiago, na região espanhola da Galiza. Atualmente, sabe-se que as motivações já não são apenas religiosas.