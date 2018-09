Capa n.º 751

Responde ao telefonema daa partir de Malta, onde está a viver. Na meia hora seguinte, vai contar-nos uma história rápida, mas elucidativa de como funciona o mercado dos influenciadores digitais. Comecemos com um exemplo. No dia 27 de Maio de 2018, Melanie foi convidada pela Shein, uma marca francesa de roupa, para um cocktail em Paris.Melanie foi ao evento, escolheu algumas peças e tirou uma fotografia para publicar online. Melanie nem sequer tinha essa roupa vestida – estava em três sacos brancos pousados no chão. Sentada num sofá amarelo e sorridente, publicou a foto com um texto em francês: "Obrigado à Shein por me ter convidado para a Shein Influencer Cocktail Party. (...) Muito obrigado à Shein pelos presentes. A nova colecção é ultra-trendy."Num desassombro que, como veremos mais à frente, é raríssimo encontrar nas suas colegas portuguesas, Melanie não tem problemas em revelar quanto ganhou por aquele simples post onde aparece sentada num sofá num evento onde esteve apenas duas horas: "Não quero dizer o montante exacto, mas foi entre 6 e 10 mil euros". Melanie enviou-nos inclusive a sua pricing list.Mas antes dos valores, é necessário notar que esta portuguesa actua no mercado internacional e que a sua conta de Instagram tem dois milhões de seguidores, um número astronómico para qualquer realidade que se cinja aquém-fronteiras.