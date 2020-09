O caso do jovem que está a recuperar da covid-19 há seis meses

Charlie Russel, de 27 anos, descobriu que tinha contraído covid-19 há 182 dias. Corria três vezes por semana, trabalhava e gostava de ir sair com os amigos. Atualmente não faz nenhuma destas e continua a sofrer consequências da covid-19."Se eu soubesse na altura que ficaria assim tão doente, teria levado tudo muito mais a sério em março", disse o jovem em declarações ao jornal britânico The Guardian, afirmando que confiou nas pessoas que diziam que os jovens iriam ser pouco afetados, se fossem infetados com o SARS-CoV-2. Mas a doença trouxe a Russel seis meses de dores no peito, dores de cabeça constantes, falta de ar, tonturas e um cansaço constante.A verdade é que a covid-19 tem um impacto muito menor em pessoas com menos de 40 anos do que nos mais idosos. Mas a verdade é que ainda ninguém sabe quais as consequências a longo prazo desta doença.O caso de Russel parece ser pouco habitual. A 14 de março foi confirmado que o jovem estava infetado. Durante duas semanas continuou positivo e depois começou a sentir-se melhor. Mas não tardou a começar a sofrer de dores no peito, uma consequência que foi já reportada por vários recuperados da doença.O número de infetados com menos de 30 anos tem vindo a aumentar nos últimos meses, representando cada vez mais uma fatia dos infetados pelo novo coronavírus em maior parte dos países.Os doentes que foram internados em cuidados intensivos devido à covid-19 e que recuperaram podem sofrer efeitos persistentes do vírus, que danifica os pulmões mas também outros órgãos, afirmava um artigo publicado na revista Science em abril. A covid-19 danifica não apenas os pulmões mas também os rins, os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro e outros órgãos, segundo a revista, que acrescenta que são ainda desconhecidos os problemas a longo prazo causados pelo novo coronavírus

Doentes com longos períodos de ventilação são propensos a atrofia e fraqueza muscular, e correm ainda o risco de delírio, até por causa dos sedativos a que são sujeitos.