Criador dos primeiros bebés geneticamente modificados volta à ciência depois de sair da prisão

He Jiankui garante que vai curar uma doença rara em três anos, para tal diz só precisar do financiamento das grandes fortunas. A comunidade científica compara-o aos cientistas nazis e vê o seu regresso com terror. Esteve preso três anos na sequência da mudança de ADN de três bebés.